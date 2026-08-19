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Ataques Dez mortos em bombardeios israelenses em Gaza, segunda fontes palestinas Ataques continuaram no território palestino nos últimos dias, apesar de um novo esforço dos Estados Unidos para avançar em um plano de paz de longo prazo

As autoridades de saúde da Faixa de Gaza registraram dez mortos em um ataque israelense nesta quarta-feira (19), nove deles em uma delegacia de polícia na Cidade de Gaza, enquanto Israel afirmou que tinha como alvo comandantes do Hamas.

Os ataques continuaram no território palestino nos últimos dias, apesar de um novo esforço dos Estados Unidos para avançar em um plano de paz de longo prazo para Gaza.

O hospital Al Shifa, na Cidade de Gaza, no norte do território palestino, informou ter recebido novos corpos, entre eles os de uma mulher e de um adolescente de 13 anos, além de mais de 20 feridos.

A Defesa Civil de Gaza, que opera sob a autoridade do movimento islâmico Hamas, confirmou esse balanço.

O Exército de Israel afirmou que o ataque contra a delegacia tinha como alvo um comandante do Hamas que, segundo o Exército, havia ataques planejados contra suas tropas no território territorial.

“Antes do ataque, foram tomadas medidas para reduzir os danos aos civis, incluindo o uso de munições de precisão e vigilância aérea”, detalhou.

Acrescentou que também havia atacado, em Nuseirat, no centro do território, um comandante do braço armado do Hamas que, segundo afirmou, havia participado do ataque do Hamas contra Israel em 7 de outubro de 2023, que desencadeou a guerra no território palestino.

Mais tarde, o hospital Al Awda anunciou ter recebido o corpo de um homem morto em um ataque no campo de Nuseirat enquanto circulava de moto.

O porta-voz do Hamas, Hazem Qassem, condenou o que classificou como “desprezo total de Israel por todos os apelos por um cessar-fogo”.

Afirmou que o “Conselho de Paz” do presidente americano, Donald Trump, encarregado de implementar o plano de cessar-fogo acordado em outubro passado, “é responsável por essa escalada por não cumprir suas obrigações de iniciar a ocupação” para que respeite seus compromissos.

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