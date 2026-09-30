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Internacional

Dez novos acordos comerciais estão a caminho e tarifas estão funcionando, diz Greer

Sobre o Canadá, ele frisou que está em "contato bastante frequente" com seu homólogo canadense

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Adoção de tarifas pelos EUA derrubou as exportações do Brasil ao país ao menor patamar histórico, segundo Amcham. Possibilidade de taxação adicional traz incertezaAdoção de tarifas pelos EUA derrubou as exportações do Brasil ao país ao menor patamar histórico, segundo Amcham. Possibilidade de taxação adicional traz incerteza - Foto: Brendan Smialowski / AFP

O representante comercial dos Estados Unidos (USTR, na sigla em inglês), Jamieson Greer, disse nesta quarta-feira (30) que 10 novos acordos comerciais com países parceiros estão a caminho, ao afirmar que o programa tarifário do governo Trump está funcionando.

"Diminuímos nosso déficit comercial no último ano e empresas estão de fato vindo para os EUA para não enfrentar as taxas", comentou Greer em entrevista à Fox Business, à margem da reunião ministerial sobre comércio do G20, em Wisconsin.

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Sobre o Canadá, ele frisou que está em "contato bastante frequente" com seu homólogo canadense. "Se os canadenses quiserem um acordo, nossa porta está sempre aberta. Mas estamos confortáveis como estamos", acrescentou.

Perguntado a respeito das relações comerciais com a União Europeia (UE), Greer respondeu que os EUA não gostam das regras do bloco sobre importação de gás e produtos florestais americanos, pedindo maior flexibilidade.

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