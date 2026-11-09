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Tragédia Dez pessoas da mesma família, cinco delas crianças, são veladas após acidente no Rio de Janeiro Caixões pretos e brancos ocupam o centro do Ginásio Santa Cruz, em Volta Redonda, onde parentes e amigos se despedem das dez vítimas; sepultamento será no Cemitério Municipal do Retiro

Dez caixões ocupam o centro do Ginásio Santa Cruz, em Volta Redonda, no Sul Fluminense, nesta segunda-feira (9). São seis urnas pretas e quatro brancas. Entre elas, estão caixões pequenos, destinados à cinco crianças que morreram no acidente que matou 10 integrantes da mesma família na noite de sábado, em Barra Mansa. O velório reúne parentes, amigos e moradores da comunidade onde as vítimas viviam. O sepultamento está previsto para ocorrer no Cemitério Municipal do Retiro.

As dez vítimas foram identificadas como Ricardo de Souza Moraes, de 46 anos; Fernanda Siqueira Martins, de 44; Gabriel Vitor Carola Paixão, de 29; Kamilla Siqueira Martins Moraes, de 29; Kaylane de Souza Moraes Pires, de 20; Luanna Fernanda Siqueira Martins Moraes, de 16; Maria Fernanda Moraes Carola, de 9; Arthur Gabriel Moraes Carola, de 7; Kauan Lucca Siqueira Martins Moraes, de 2; e Maya Gabriela Moraes Carola, de apenas 5 meses.

Todos os mortos moravam no Morro do Urubu, no bairro Santa Cruz, em Volta Redonda. Ricardo de Souza Moraes, metalúrgico, e a mulher, Fernanda Siqueira Martins, tinham quatro filhos e três netos. Três dos filhos e os três netos morreram no acidente. O quarto filho, Lucas, não estava no veículo.

Segundo Luiz Paulo Eliziário da Silva, gestor de pessoas e primo da vítima, mais de 50 integrantes da família moram na comunidade. Ele descreveu os parentes como pessoas muito queridas pelos moradores.

"Todos eram muito queridos no bairro, família de bem. Tinha mais de 50 pessoas da família morando no bairro", contou.

A família iniciou uma campanha para arrecadar recursos para custear a cremação das vítimas. A chave Pix divulgada pelos parentes é [email protected], em nome de Lucas, filho de Ricardo e Fernanda.

O acidente

As vítimas morreram depois que o carro em que viajavam capotou e caiu em um lago na Estrada Quatis-Prada, na altura do bairro Ataulfo de Paiva, em uma área rural de Barra Mansa. O acidente aconteceu durante uma forte chuva. O veículo, uma Chevrolet Captiva prata, transportava todos os familiares.

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 22h20. Quando as equipes chegaram ao local, todos os ocupantes já estavam mortos. O resgate mobilizou cerca de 30 militares de diferentes unidades, com equipes de Quatis, Volta Redonda, Resende e Barra do Piraí, além de mergulhadores do Grupamento de Busca e Salvamento, enviados da Barra da Tijuca. Os trabalhos foram encerrados às 7h45 de domingo.

Em nota, a Polícia Civil informou que agentes da 90ª DP (Barra Mansa) realizaram diligências no local. A apuração preliminar indica que a Captiva, conduzida por uma das vítimas, teria perdido a direção na estrada e tombado no lago.

Segundo a corporação, os dez ocupantes foram retirados de dentro do automóvel com sinais de morte por afogamento. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML), onde passaram por exames para a constatação formal das causas das mortes. As diligências continuam para esclarecer as circunstâncias do acidente.

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