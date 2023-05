A- A+

rio de janeiro Dez pessoas estavam em casa que desabou no Morro da Cotia Um homem que visitava a família morreu; resgate de criança emocionou bombeiros que estavam no local

Dez pessoas estavam na casa de três andares que desabou, na noite desta segunda-feira (1°), no Morro da Cotia, no Engenho Novo, Zona Norte do Rio. Uma delas, identificada como Daniel, era amigo da família, fazia uma visita aos donos do imóvel e morreu. Outras sete pessoas foram hospitalizadas. Técnicos da Defesa Civil municipal interditaram três imóveis e seguem no local.

Bombeiros socorreram quatro dos feridos: Rafael Suzano, de 36 anos; um adolescente de 17; Vitória B. Eduarda, de 18, e uma criança de 1 anos. Os dois primeiros foram levados para o Hospital municipal Salgado Filho, no Méier, e os demais, para o Hospital municipal Souza Aguiar, no Centro.

Outras quatro pessoas teriam sido socorridas por moradores da região e levadas para o Souza Aguiar e o Hospital federal do Andaraí. O corpo de Daniel foi encaminhado para o Instituto Médico-Legal (IML).

Emoção em resgate de criança

Um vídeo mostra a emoção durante a retirada de uma criança dos escombros. É possível ouvir aplausos para as equipes envolvidas e as pessoas agradecendo a Deus pelo sucesso do resgate.

A operação de resgate no local contou com mais de 60 militares. Bombeiros de dez quartéis atuaram no socorro, incluindo especialistas do Grupamento de Busca e Salvamento (GBS), cães de busca e resgate do canil da corporação e drones.

Veja também

china Governo de Xi aumentou proibições de sair da China