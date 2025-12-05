A- A+

SAÚDE Dezembro Vermelho: Dia D no Enfrentamento à aids tem programação neste sábado (6); confira Ação promovida pela Secretaria de Saúde, ocorre em vários pontos do Recife

O Dia D no Enfrentamento ao HIV/aids, celebrado neste sábado (6), oferece campanhas que têm como foco a promoção dos direitos das pessoas que vivem com HIV e o fortalecimento das ações de prevenção, diagnóstico, cuidado e redução do estigma.

A ação, realizada pela Prefeitura do Recife (PCR), por meio da Secretaria de Saúde, faz parte da programação do Dezembro Vermelho.

Ao longo do dia, serão realizadas duas ações simultâneas da estratégia "PrEPara a Prevenção!", uma no SAE da Policlínica Lessa de Andrade, na Madalena, na Zona Oeste, e outra na Policlínica Clementino Fraga, no Vasco da Gama, Zona Norte da cidade.

Também serão realizadas ações de testagens rápidas para ISTs em pontos estratégicos nos oito distritos sanitários, incluindo unidades de saúde, mercados públicos e a tradicional Festa do Morro da Conceição.

A iniciativa "PrPEPara a Prevenção!" será feita das 8h às 17h e é voltada para pessoas em situação de vulnerabilidade para o HIV e que, por isso, demandam a profilaxia PrEP, método de prevenção à aids que consiste na tomada de comprimidos orais, reduzindo o risco de se infectar.

A ação também permite o diagnóstico e o tratamento de outras ISTs, dado que oferece preservativos internos e externos, gel íntimo lubrificante e testagem rápida com resultado em até 20 minutos. Em caso positivo, o usuário é acolhido no próprio SAE ou encaminhado a um serviço de referência para o tratamento adequado.

Já as ações "Vamos Testar!", que têm como objetivo a ampliação da oferta de testagem rápida para HIV, sífilis e hepatites B e C em pontos estratégicos dos distritos sanitários, serão realizadas paralelamente na USF Santo Amaro II (Santo Amaro), USF+ Bianor Teodósio (Dois Unidos), Mercado Público de Casa Amarela, USF Brasilit (Várzea), Ceasa (Curado), USF Djair Brindeiro (Boa Viagem), na Festa do Morro da Conceição e na USF+ Jane Magalhães (Ibura).

“É importante que todas as pessoas sexualmente ativas procurem manter uma rotina regular de testagens, bem como o uso de preservativos, mesmo quem já utiliza a PrEP. Vale salientar que as camisinhas continuam sendo uma das maneiras mais eficazes de evitar o HIV e outras ISTs, interrompendo o ciclo de transmissão e reforçando o cuidado”, afirma o coordenador do Setor da Política de IST, HIV/aids e hepatites virais do Recife, Airles Ribeiro.

Para participar, basta ser residente do Recife, maior de 14 anos para a testagem ou 16 anos para o uso da PrEP.

Estatísticas

Segundo os dados municipais, o Recife registrou em 2024 715 novos casos de HIV e 322 casos de aids. A análise histórica (2019–2024) mostra avanços importantes: redução de 27,9% nos novos casos de HIV, queda de 11% nas notificações de aids e diminuição de 14% nos óbitos.

O Recife também ampliou a cobertura de testagem no pré-natal (87% em 2024) e elevou o uso de terapia antirretroviral entre gestantes vivendo com HIV, de 78% (2019) para 87% (2024), contribuindo para a redução da transmissão vertical.

“Esses avanços mostram que o Recife vem fortalecendo uma rede de cuidado cada vez mais acolhedora, ativa e comprometida em garantir que viver com HIV seja viver com dignidade. Nosso foco é ampliar o acesso, combater o estigma e assegurar direitos em todas as etapas do cuidado”, salienta Airles Ribeiro.

O município tem como pilares a implantação de testes rápidos em 96% das unidades de saúde, a ampliação da testagem extramuros, o Circuito Rápido da Aids Avançada, o programa SAE Além dos Muros, além da expansão do acesso às tecnologias de prevenção combinada, como PrEP e PEP.

PROGRAMAÇÃO DO DEZEMBRO VERMELHO 2025 – RECIFE

PrEPara a Prevenção!

06/12 – SAE Lessa de Andrade – 8h às 17h

06/12 – Policlínica Clementino Fraga – 8h às 17h

13/12 – Policlínica Clementino Fraga – 8h às 17h

20/12 – SAE Gouveia de Barros – 8h às 16h

27/12 – USF Guilherme Robalinho – 8h às 17h

Vamos Testar!

Dia D - 6 de dezembro

DS I – USF Santo Amaro II

DS II – USF Bianor Teodósio

DS III – Mercado Público de Casa Amarela

DS IV – USF Brasilit

DS V – CEASA

DS VI – USF Djair Brindeiro – Boa Viagem

DS VII – Festa do Morro da Conceição

DS VIII – USF Jane Magalhães – UR2

