SAÚDE Dezembro Vermelho reforça prevenção e diagnóstico precoce do HIV em Pernambuco Estado incentiva a oferta da Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) e da Profilaxia Pós-Exposição (PEP)

A campanha Dezembro Vermelho, iniciativa nacional voltada para conscientização, prevenção e combate ao HIV/AIDS e outras Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), tem programação em Pernambuco.

A Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) reforça, ao longo de todo o mês, a importância do diagnóstico precoce e do acesso às estratégias de prevenção.

Nos próximos dias 9 e 10 de dezembro, a SES-PE realizará a Oficina de Diretrizes da Eliminação da Aids como problema de Saúde Pública, na Unit, no Recife.

Entre as ações consideradas fundamentais para conter a transmissão do HIV estão o uso de preservativos e a testagem constante, disponíveis de forma gratuita na rede pública.

Além disso, o estado incentiva a oferta da Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) e da Profilaxia Pós-Exposição (PEP), métodos preventivos que reduzem significativamente o risco de infecção pelo vírus.

“A prevenção combinada das IST tem possibilitado que cada usuário exerça maior autonomia na escolha do método de prevenção que melhor se adequa ao seu contexto de vida. Essa autonomia fortalece a adesão à estratégia selecionada e contribui para resultados mais efetivos em saúde. Ampliar o acesso a essas estratégias representa um passo fundamental para que Estado e municípios avancem na redução dos casos de HIV e promovam uma resposta mais qualificada e integrada à epidemia”, destacou Grazielle Vasconcelos, a gerente de Vigilância das Infecções Sexualmente Transmissíveis e Aids da SES-PE.

O diagnóstico precoce também é uma das prioridades da política estadual. A realização de testes rápidos permite que o início do cuidado em saúde aconteça imediatamente após o resultado, o que garante maior qualidade de vida às pessoas vivendo com HIV e interrompendo a cadeia de transmissão.

De acordo com dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação de Pernambuco (Sinan-PE), o estado registrou 933 casos de Aids e 3.300 casos de HIV em 2023. Já em 2024, foram notificados 1.181 casos de Aids e 3.448 casos de HIV, números que reforçam a importância do fortalecimento contínuo das estratégias de prevenção, diagnóstico precoce e assistência.

O banco de dados referente aos números do ano de 2025 ainda estão em fase de análise e consolidação, visto que o ano ainda está em curso.

Além das ações já executadas em toda a rede de saúde, a SES-PE também disponibiliza um ônibus de prevenção às ISTs, que percorre diferentes municípios ofertando testagem rápida para HIV, sífilis e hepatites B e C, distribuição de preservativos e orientações sobre saúde sexual.

A unidade móvel reforça a estratégia de prevenção combinada, incluindo, ainda, informações sobre PrEP e PEP e vacinação contra hepatites A e B.

Durante o mês de dezembro, o ônibus realizará atendimentos nos municípios de Timbaúba, Aliança, Moreno, Itambé, Condado, São Vicente Ferrer, Caruaru, São Caetano e Cachoeirinha.



Agenda do ônibus da prevenção no Dezembro Laranja:

03/12 – Timbaúba

04/12 – Aliança

05/12 – Moreno (Bonança)

08/12 – Itambé

10/12 – Condado

11/12 – São Vicente Ferrer

12/12 – Timbaúba

15/12 – Caruaru

16/12 – Moreno

17/12 – São Caetano

18/12 – Cachoeirinha

