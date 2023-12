Dezembro Vermelho: veja onde se conscientizar sobre a luta contra Aids em Pernambuco

A- A+

Iniciado nesta sexta-feira (1º), quando se celebra o Dia Mundial de Luta Contra a Aids, o Dezembro Vermelho, que simboliza o mês de luta contra a Aids, terá diversos eventos resgatando a conscientização para o combate à doença. Em Pernambuco, confira alguns locais e programações.

Segundo o Boletim Epidemiológico divulgado no ano passado, Pernambuco tem 30.701 pessoas vivendo com HIV e Aids.

No Recife, a Secretaria de Saúde (Sesau) promove atividades de prevenção e conscientização sobre a doença ao longo do mês, incluindo iluminação especial em prédios públicos, postos de testagem e distribuição e orientação do PreP - profilaxia com comprimidos antes da relação sexual, permitindo ao organismo estar preparado para enfrentar um possível contato com o HIV – também nos finais de semana e fora do horário convencional.

Este ano, o foco principal da campanha é nos jovens. ‘‘Cerca de 40% dos novos casos de infecções por HIV e pouco mais de 20% das novas ocorrências da doença Aids na capital pernambucana são na faixa etária de 14 a 29 anos. Por isso, a Sesau tem se preocupado em elaborar projetos de prevenção principalmente para esse público. É de imensa importância que sejam engajados nas atividades do Dezembro Vermelho, pois o HIV é algo que se leva para a vida toda. Então, quanto mais cedo se conhecer a importância do preservativo e da prevenção, melhor será a qualidade de vida’’, afirma o coordenador do Setor da Política de IST, HIV/AIDS e Hepatites Virais do Recife, Aírles Ribeiro.

Com o tema ‘‘Vamos Combinar? + Prevenção - Preconceito no Enfrentamento ao HIV’’, as ações também visam a diminuir o estigma contra quem vive com o vírus. Apesar de ainda não ter cura, existem diversos tratamentos para pessoas soropositivas, como a medicação antirretroviral. Ainda assim, a discriminação é um dos principais obstáculos para a prevenção e tratamento do HIV. ‘‘Isso causa o receio de ir até os postos de saúde buscar informações ou serviços e muitos até deixam de fazer o teste com medo que levante suspeitas de que estejam infectados. O preconceito afeta diretamente a saúde dessas pessoas, pois acaba inviabilizando a possibilidade de se protegerem ou terem um tratamento adequado caso já estejam com o HIV’, salienta Aírles Ribeiro.

Os testes rápidos para HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis (IST) estão disponíveis durante todo o ano nas unidades de saúde do município. No entanto, durante o Dezembro Vermelho, o “Vamos Testar” será ampliado, com postos em diferentes pontos da cidade, oferecendo não apenas a testagem, mas também orientações e insumos, como preservativos e lubrificantes.

Nesta sexta-feira (1º), será no Pátio de São Pedro, às 19h, tendo a população negra e povo de terreiro como público alvo. Para a população em geral, no dia seguinte, será no Clube Rotary de Dois Irmãos, às 9h. Nos dias 5 e 6, das 18h às 23h, será na USF Morro da Conceição, em Casa Amarela. No dia 6, será voltado para adolescentes e jovens em situação de rua de Santo Amaro, na Rua do Príncipe, 526, às 14h. No dia 13, das 17h às 20h30, será na Academia da Cidade do Coque. No dia 16, na USF Sítio São Braz, em Dois Irmãos, para todos os recifenses, às 9h, e na Praça do Pilar, no bairro do Recife, das 8h às 12h, para a população em situação de rua.

Já o ‘‘PrePara a Prevenção!’’, voltado para quem tem indicação de profilaxia PreP, ocorrerá no sábado (2), no Serviço de Atenção Especializada (SAE) da Policlínica Lessa de Andrade (Madalena), no dia 16 no SAE Gouveia de Barros (Boa Vista) e na Upinha da Várzea, todos a partir das 8h.

Completando a programação, a Sesau irá realizar programas para combater a discriminação contra pessoas soropositivas. No dia 1º, acontecerá um ato público para visibilidade no enfrentamento ao HIV na Praça do Diário, centro da cidade, às 16h. No dia 13, na Universidade Católica de Pernambuco, na Boa Vista, às 8h, haverá o workshop Prevenção Combinada às IST, HIV/Aids: Preconceito e Estigma não Combina com Cuidado, tendo como público-alvo os profissionais de saúde da rede municipal.

Em Olinda, na Policlínica João de Barros Barreto, na Avenida Justino Gonçalves, das 9h às 12h, haverá a disponibilidade de diversos serviços de saúde para a população local, como teste rápido de glicose e HIV/Sífilis, aferição de pressão arterial, orientação nutricional, consultas em clínica médica, atualização de vacinas e palestras. A ação vai contar ainda com os atendimentos do Olinda Mais Saúde e Odontomóvel.

A articulação Aids PE, por sua vez, realizará o “Chega de Noia sobre HIV e Aids” na sexta-feira (1º). Ato terá início a partir das 16h na Praça do Diário, com falas públicas de organizações que lutam pela prevenção e tratamento de HIV e Aids no estado. Além disso, haverá lambidaço, música e teatro popular

“Desde sua fundação, todos os anos, a Articulação Aids em Pernambuco tem realizado um ato público no 1º. Esse ano não será diferente, levaremos informações que esclareçam dúvidas que infelizmente ainda permeiam a cabeça de muitas pessoas. Então, chega de nóia e vem conosco combater os estigmas e preconceitos que, infelizmente, ainda são praticados contra as pessoas que vivem com HIV e Aids”, enfatiza Alessandro Abreu, membro da coordenação da Articulação Aids PE.

Na próxima segunda-feira (4), das 8h às 13h, o Diretório Acadêmico Demócrito de Souza Filho (DADSF), da Faculdade de Direito do Recife (FDR), promove uma ação em alusão ao combate e à conscientização contra as IST's (Infecções Sexualmente Transmissíveis) e o HIV/Aids. A ação é aberta ao público externo.

Na ocasião, haverá cadastro para doação de medula com o Hemope; aferição de pressão arterial e cálculo do IMC (Índice de Massa Corporal); palestra socioeducativa de biossegurança com a Escola de Saúde do Real Hospital Português; contribuição socioeducativa, distribuição de preservativos tradicionais e especiais com o Grupo de Adesão de Pessoas Vivendo com HIV/Aids, de Olinda.

