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Internacional

Dezenas de crianças e professores sequestrados foram resgatados na Nigéria

O sudoeste da Nigéria é considerado há muito tempo uma das regiões mais seguras de um país que enfrenta múltiplas crises de segurança

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Na Nigéria, tornaram-se frequentes os sequestros em troca de resgate, tanto por parte dos jihadistas quanto por quadrilhas de "bandidos", sobretudo no norte e no centro do país. Na Nigéria, tornaram-se frequentes os sequestros em troca de resgate, tanto por parte dos jihadistas quanto por quadrilhas de "bandidos", sobretudo no norte e no centro do país.  - Foto: Omar Haj Kadour/AFP

Dezenas de estudantes sequestrados durante um raro ataque no sudoeste da Nigéria, em maio, foram resgatados, informou o porta-voz da Presidência nesta sexta-feira (10).

"Finalmente, todos os alunos e professores sequestrados em Orire, no estado de Oyo, foram resgatados por nossas forças de segurança", declarou Bayo Onanuga, porta-voz do presidente, em uma publicação no X que mostrava imagens de algumas das crianças.

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O sudoeste da Nigéria é considerado há muito tempo uma das regiões mais seguras de um país que enfrenta múltiplas crises de segurança.

A Nigéria convive com a violência de grupos jihadistas e de quadrilhas criminosas que realizam sequestros para extorsão em áreas rurais, especialmente no norte e no centro do país.

Os sequestros em escolas são pouco frequentes no estado meridional de Oyo, um dos mais populosos da Nigéria e cuja capital, Ibadan, é um importante centro educacional do país.

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