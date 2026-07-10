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Internacional Dezenas de crianças e professores sequestrados foram resgatados na Nigéria O sudoeste da Nigéria é considerado há muito tempo uma das regiões mais seguras de um país que enfrenta múltiplas crises de segurança

Dezenas de estudantes sequestrados durante um raro ataque no sudoeste da Nigéria, em maio, foram resgatados, informou o porta-voz da Presidência nesta sexta-feira (10).

"Finalmente, todos os alunos e professores sequestrados em Orire, no estado de Oyo, foram resgatados por nossas forças de segurança", declarou Bayo Onanuga, porta-voz do presidente, em uma publicação no X que mostrava imagens de algumas das crianças.

O sudoeste da Nigéria é considerado há muito tempo uma das regiões mais seguras de um país que enfrenta múltiplas crises de segurança.

A Nigéria convive com a violência de grupos jihadistas e de quadrilhas criminosas que realizam sequestros para extorsão em áreas rurais, especialmente no norte e no centro do país.

Os sequestros em escolas são pouco frequentes no estado meridional de Oyo, um dos mais populosos da Nigéria e cuja capital, Ibadan, é um importante centro educacional do país.

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