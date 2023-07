A- A+

Jornada Mundial da Juventude Dezenas de delegações pernambucanas embarcam rumo à Jornada Mundial da Juventude, em Lisboa Os participantes do Estado embarcaram no Aeroporto Internacional do Recife na noite deste domingo (30)

Dezenas de delegações pernambucanas embarcam rumo à Jornada Mundial da Juventude (JMJ), na cidade de Lisboa, em Portugal. O encontro, que acontecerá de 1º a 6 de agosto, contará com a participação do Papa Francisco em toda a programação. Os participantes do Estado embarcaram no Aeroporto Internacional do Recife na noite deste domingo (30).

A expectativa é de que mais de 3 mil peregrinos de Pernambuco participem do evento. Somente da Diocese de Afogados da Ingazeira, no Sertão do Estado, irão cerca de 30 pessoas, entre jovens, seis padres e o bispo Dom Egídio Bisol.

No total, cerca de 10 mil jovens brasileiros irão participar da JMJ, de acordo com a Comissão Episcopal para a Juventude da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). Do Brasil, irão ainda 30 bispos, 900 padres e 300 voluntários que vão trabalhar nos eventos centrais.

Semana de acolhimento

Ao longo de uma semana, jovens de diversas partes do mundo são acolhidos, na sua maioria, em instalações coletivas, como ginásios, escolas, pavilhões, centros paroquiais ou em casas de famílias. Além dos momentos de oração, partilha e lazer, os peregrinos participam de vários eventos em diversos locais de Lisboa. Os pontos altos são as celebrações (atos centrais) que contam com a presença do Papa, tais como a cerimônia de acolhimento e abertura, a via-sacra, a vigília e, no último dia, a missa de envio.

Jornada Mundial da Juventude

A JMJ é um encontro dos jovens de todo o mundo com o Papa. É, simultaneamente, uma peregrinação, uma festa da juventude, uma expressão da Igreja universal e um momento forte de evangelização do mundo juvenil. Apresenta-se como um convite a uma geração determinada a construir um mundo mais justo e solidário. Com uma identidade claramente católica, é aberta a todos, quer estejam mais próximos ou mais distantes da Igreja.

Instituída pelo Papa João Paulo II em 1985, a Jornada é realizada numa cidade escolhida pelo Papa, a cada três anos em alguma parte do mundo. O Rio de Janeiro sediou a edição de 2013 com a presença do Papa Francisco.

Para cada Jornada, o Papa sugere um tema, retirado de um versículo bíblico. Este ano a edição de Lisboa tem como mote “Maria levantou-se e partiu apressadamente”. Assim, cada Jornada possui também um hino baseado no tema, patronos, intercessores e um logotipo. Durante a JMJ, acontecem também eventos como catequeses, adorações, missas, vigílias, momentos de oração, palestras, partilhas e shows em diversas línguas.

Veja também

realeza Príncipe William reduz aluguéis de suas casas de luxo e estadias saem por até R$ 200 por pessoa