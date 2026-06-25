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VENEZUELA Dezenas de edifícios desabaram após terremotos no estado de venezuelano de La Guaira Ttremores consecutivos de 7,2 e 7,5 graus de magnitude deixaram pelo menos 32 mortos e mais de 700 feridos

Os dois terremotos que abalaram a Venezuela na noite de quarta-feira provocaram o desabamento ou graves danos em dezenas de edifícios no estado de La Guaira, a área mais afetada, constatou nesta quinta-feira (25) uma correspondente da AFP, que viu pelo menos duas pessoas mortas.

A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmou que os tremores consecutivos de 7,2 e 7,5 graus de magnitude deixaram pelo menos 32 mortos e mais de 700 feridos, mas o balanço não inclui as vítimas em La Guaira, que foi declarada "zona de desastre".

Segundo a equipe da AFP no local, cidades como Catia la Mar estão sem energia elétrica e muitos habitantes passaram a noite nas ruas, procurando parentes entre os escombros.

Algumas torres residenciais na localidade apresentam grandes rachaduras e paredes que desabaram, enquanto dezenas de imóveis ficaram totalmente destruídos, constataram os repórteres que percorreram a região.

Atrás de uma caminhonete, os jornalistas observaram um homem e uma mulher mortos.

"Você pode ver como estão as estruturas, como esta aqui, totalmente desabada, e o que precisamos é de ajuda, em particular com os equipamentos técnicos", afirmou à AFP José Pacheco, diretor de operações do Grupo Resgate Unido da Venezuela.

"As equipes que estão em Caracas, que sabem quais (ferramentas) usar, que podem vir ajudar aqui em La Guaira, que venham, porque precisamos dessa parte humana aqui para que todos consigamos sair desse grande problema que temos", acrescentou.

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