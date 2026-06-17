Recife
Dezenas de jacarés são vistos no Açude de Apipucos, na Zona Norte do Recife
Nas imagens, os animais aparecem reunidos às margens do açude, chamando a atenção de moradores e de quem passava pelo local
Fotógrafo Tarciso Augusto registrou dezenas de jacarés no Açude de Apipucos - Foto: Tarciso Augusto @tarciso5 /Cortesia
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O fotógrafo Tarciso Augusto registrou dezenas de jacarés no Açude de Apipucos, na Zona Norte do Recife, na noite da última segunda-feira (15).
Nas imagens, os animais aparecem reunidos às margens do açude, chamando a atenção de moradores e de quem passava pelo local.
Morador da Zona Sul da capital pernambucana, Tarciso não costuma frequentar a região. Apesar de já ter visto jacarés no Açude de Apipucos em outras ocasiões, ele se surpreendeu com a quantidade de animais desta vez.
No vídeo, o fotógrafo faz uma brincadeira ao mostrar os pontos brilhantes na escuridão: “minha gente, não é vagalume não, é jacaré”, em referência aos olhos dos répteis refletindo a luz.