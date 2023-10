A- A+

GUERRA NO ORIENTE MÉDIO Dezenas de milhares de egípcios protestam a favor de Gaza As manifestações ocorreram na emblemática praça Tahrir, no Cairo

Dezenas de milhares de egípcios foram às ruas, nesta sexta-feira (20), para expressar seu apoio aos palestinos da Faixa de Gaza, no 14º dia de conflito entre Israel e o Hamas, desencadeado pela ofensiva do movimento islamita palestino.

As manifestações ocorreram na emblemática praça Tahrir, no Cairo, onde os manifestantes agitavam bandeiras palestinas, observou a AFP, e também em muitas outras cidades do país, segundo a imprensa local.

Na praça Tahrir, os manifestantes entoavam o slogan "paz, liberdade, Palestina árabe", uma versão de outro slogan usado em 2011 na revolta popular que pôs fim a três décadas de poder do presidente Hosni Mubarak.

A Faixa de Gaza está sitiada pelo Exército de Israel e tem sido fortemente bombardeada por essa força desde 7 de outubro, em resposta ao ataque surpresa do Hamas ao território israelense.

Antecipando uma possível ofensiva terrestre, Israel também ordenou há uma semana que os palestinos no norte da Faixa fugissem para o sul do território, o que, segundo a ONU, causou o deslocamento de cerca de um milhão de pessoas e uma crise humanitária.

Na última quarta-feira (18), o presidente egípcio, Abdel Fatah al-Sissi, alertou contra o cenário de deslocamento de palestinos para o Egito.

"Se eu pedir ao povo egípcio que saia às ruas, haverá milhões para apoiar a posição do Egito", advertiu no Cairo, ao receber o chefe do governo alemão, Olaf Scholz.

Segundo Sissi, pressionar os palestinos a deixarem suas terras é "uma forma de acabar com a causa Palestina em detrimento dos países vizinhos".

O Egito compartilha uma fronteira terrestre com a Faixa de Gaza, governada pelo Hamas, onde a ajuda humanitária deve começar a chegar em caminhões a partir deste sábado (21), informou a ONU nesta sexta-feira.

