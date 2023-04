Dezenas de mortos em ataque aéreo atribuído à junta militar em Mianmar

A- A+

Dezenas de pessoas morreram nesta terça-feira (11) em um ataque aéreo na região central de Mianmar atribuído ao exército birmanês, informaram a imprensa local e uma testemunha ouvida pela AFP.

O serviço birmanês da BBC, The Irrawaddy e Radio Free Asia informaram ataques aéreos contra o vilarejo de Pazi Gyi, no distrito de Kantbalu, norte de Mandalay, com pelo menos 50 mortes.

Mas o balanço de vítimas fatais pode superar 100, de acordo com o paramédico de um grupo rebelde, que destacou a presença de mulheres e crianças entre as vítimas.

Os vídeos supostamente filmados no local - cuja autenticidade não foi possível comprovar - mostram corpos em um terreno devastado, no qual restava apenas a estrutura de um prédio destruído pela explosão.

No momento do ataque, dezenas de pessoas estavam no local para a inauguração de uma unidade das forças de defesa locais.

O alto comissário para os direitos humanos da ONU, Volker Turk, disse estar "horrorizado" com o ataque.

"Parece que entre as vítimas há crianças que estavam dançando", além de outros civis, mortos neste ataque no vilarejo de Pazi Gyi, no distrito de Kantbalu, indicou Turk em um comunicado no qual acusou a junta militar de ignorar "obrigações legais claras (...) de proteger civis das hostilidades".

Mianmar é cenário de um conflito violento entre a junta militar e seus opositores desde o golpe de Estado de 1º de fevereiro de 2021, que derrubou a governante civil Aung San Suu Kyi.

O exército birmanês se apoia em sua superioridade aérea, graças a seus aviões de fabricação russa e chinesa, para compensar suas dificuldades no terreno diante de grupos rebeldes que controlam partes inteiras do país.

