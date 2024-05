Dezenas de pessoas seguem presas após o desabamento de prédio em construção na África do Sul

A- A+

Um edifício em construção na cidade costeira de George, na África do Sul, desabou nesta segunda-feira (6), deixando pelo menos cinco pessoas mortes e dezenas presas sob os escombros do prédio de vários andares. Autoridades relatam que 49 pessoas ainda estão presas, enquanto 21 foram levadas para diversos hospitais, pelo menos 11 delas com ferimentos graves. O caso aconteceu na costa sul-africana, a mais de 400 quilómetros a leste da Cidade do Cabo.

Mais de 100 funcionários de emergência e outros socorristas trabalharam durante a madrugada usando cães farejadores e refletores para tentar localizar os trabalhadores soterrados nos destroços por mais de 12 horas. Os agentes de resgate têm trabalhado em três equipes em locais separados ao redor do prédio desabado, onde acredita-se que os trabalhadores da construção provavelmente estavam.

As construtoras envolvidas nas obras trabalham com as autoridades para estabelecer uma lista precisa de pessoas que ainda não foram localizadas.

O porta-voz da cidade, Ntobeko Mangqwengqwe, informou ao jornal News24 que o prédio aparentava ter entre quatro e cinco andares no momento do desabamento. O prédio também tinha estacionamento subterrâneo.

“Uma equipa de trabalho de aproximadamente 70 pessoas estava no local no momento do desabamento” deste edifício em construção, disse a porta-voz do município, Chantel Edwards, em um comunicado de imprensa. Mario Ferreira, porta-voz da ONG Gift of the Givers, presente no local do acidente, disse à AFP que as equipes de resgate “se comunicaram com algumas pessoas sob os escombros”.

Foi criado um posto de coordenação para guiar as operações de resgate, com a ajuda de vários serviços de emergência e uma centena de pessoas. Escavadeiras e cães farejadores também deixaram a Cidade do Cabo para participar dos trabalhos de resgate, segundo os serviços de emergência.

