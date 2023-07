A- A+

INTERNACIONAL Dezesseis funcionários sequestrados são libertadores no México Presos chegaram até a sede da Secretaria de Segurança de Chiapas, onde seus familiares haviam montado um acampamento

Um grupo de 16 policiais que foram sequestrados na última terça-feira no estado sulista do México, Chiapas, foi liberado nesta sexta-feira (30), de acordo com o governador estadual, Rutilio Escandón.

"Quero informar ao povo de Chiapas e do México que os 16 companheiros da SSyPC (Secretaria de Segurança) sequestrados foram libertados esta tarde", informou o governante local via Twitter, enquanto emissoras locais transmitiam ao vivo ou reencontro entre os aguardados e seus familiares.

Os presos chegaram até a sede da Secretaria de Segurança de Chiapas, onde seus familiares haviam montado um acampamento dirigido o retorno com vida dos sequestrados.

Ao vê-los chegar, seus pais correram para abraçá-los entre gritos e lágrimas de emoção diante da surpresa de sua chegada, de acordo com as imagens das emissoras Foro TV e Milenio.

Alguns dos funcionários chegaram de mãos dadas ou abraçados e pareciam visivelmente cansados, como constatado pela AFP.

"Agradecemos ao Presidente @lopezobrador_ (Andrés Manuel López Obrador), ao Exército Mexicano, à Marinha, à Guarda Nacional, às Promotorias e às Polícias Estaduais por sua colaboração", acrescentou Escandón em seu Twitter, sem dar mais detalhes sobre como ocorreu a libertação.

Aproximadamente mil agentes das forças de segurança estaduais e federais participaram, desde quarta-feira, de operações para libertar os reféns, que foram retidos na localidade de Ocozocoautla quando se deslocaram em um ônibus após o expediente de trabalho.

No ônibus viajavam 33 trabalhadores, dos quais 16 homens foram capturados e 17 mulheres foram libertadas.

