guerra no oriente médio Dezessete caminhões com ajuda humanitária entram em Gaza Mais de 100 caminhões com ajuda humanitária aguardam autorização para entrar na Faixa de Gaza

Dezessete caminhões com ajuda humanitária atravessaram neste domingo (22) a passagem de Rafah, do Egito em direção à Faixa de Gaza, o segundo comboio em dois dias a entrar no território palestino desde o início da guerra entre Israel e Hamas, constatou a AFP.

Mais de 100 caminhões com ajuda humanitária aguardam autorização para entrar na Faixa de Gaza, bombardeada e cercada por Israel desde o ataque sem precedentes do movimento islamista Hamas em território israelense em 7 de outubro. Dezenas de pessoas com passaportes estrangeiros aguardam do lado palestino para entrar no Egito.

