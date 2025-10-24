Sex, 24 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta24/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Diplomacia

Dezessete colombianos detidos em prisões da Venezuela foram libertados

A Venezuela registra diversas denúncias de violações de direitos humanos e prisão política após a controversa reeleição do presidente Nicolás Maduro em julho de 2024

Reportar Erro
Bandeira da ColômbiaBandeira da Colômbia - Foto: Pexels

Dezessete colombianos detidos em diversas prisões venezuelanas foram libertados e serão levados para seus locais de origem, anunciou o Ministério das Relações Exteriores da Colômbia nesta sexta-feira (24).

A Venezuela registra diversas denúncias de violações de direitos humanos e prisão política após a controversa reeleição do presidente Nicolás Maduro em julho de 2024.

"Após meses de diálogo e coordenação diplomática, o Ministério das Relações Exteriores da Colômbia (...) garantiu a libertação de um primeiro grupo de 17 colombianos que estavam detidos em diversas prisões venezuelanas", afirma o comunicado.

Bogotá não reconheceu a vitória de Maduro pelo terceiro mandato consecutivo, mas manteve os canais diplomáticos com a Venezuela abertos.

Ambos os países fortaleceram os laços diante da ofensiva militar dos Estados Unidos no Caribe e no Pacífico, com ataques mortais a supostas embarcações do tráfico de drogas.

Leia também

• Trump diz que China usa Venezuela para contrabandear fentanil e promete cobrar Xi

• Maduro diz que Venezuela tem 5.000 mísseis russos ante ameaças dos EUA

• Não há divergência entre Lula e Trump sobre a Venezuela, afirma Alckmin

Maduro afirmou que 50 colombianos identificados como "mercenários" estão presos na Venezuela. A diplomacia colombiana pede a libertação dos detidos.

Organizações de direitos humanos também denunciam abusos e a falta de garantias judiciais para os detidos na Venezuela.

"Continuaremos trabalhando com as autoridades venezuelanas para que nenhum colombiano fique desprotegido. A diplomacia também se expressa por meio de gestos humanitários", afirma o boletim.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter