Inclusão Dia A: evento promove serviços gratuitos e lazer para famílias atípicas do Cabo de Santo Agostinho Clínica Grupo Acolher promove a terceira edição da iniciativa no dia 11 de outubro

Consolidado como um espaço de inclusão e lazer para famílias atípicas, o Dia A chega a sua terceira edição no dia 11 de outubro, véspera do Dia das Crianças, das 8h às 12h, na cidade do Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife.

Promovido pela Clínica Grupo Acolher, a entrada para o evento é gratuita e exclusiva para crianças atípicas. O momento será realizado em frente à sede da clínica no município, que fica localizado na avenida Historiador Pereira da Costa, 809. Com vagas limitadas, os interessados já podem se inscrever na iniciativa por meio do link.

A programação terá tendas, palcos, oficinas e brinquedos para a diversão das crianças, além de espaços de relaxamento e autocuidado para os pais, serviços de saúde e cidadania como aferição de pressão, glicemia, orientação jurídica e social.

As famílias inscritas ainda poderão desfrutar de uma estrutura completa, com distribuição gratuita de lanches, pipoca, algodão doce, água, sorteios e brindes.

“Muitas famílias não conseguem pagar terapias ou ter acesso a espaços inclusivos. Esse dia oferece serviços gratuitos, orientação profissional e um momento de lazer sem barreiras. Ludicidade, acolhimento a toda família. Significa resgatar dignidade e fortalecer laços. Quando abrimos um espaço de inclusão, mostramos para a sociedade que todos merecem respeito, oportunidade e visibilidade”, destaca Taísa Noronha, uma das idealizadoras do projeto e sócia-fundadora da Clínica Grupo Acolher.

Pela primeira vez durante a iniciativa, um bazar solidário também será realizado no Dia A. Serão vendidas roupas, brinquedos, calçados e acessórios em ótimo estado com preços entre R$ 10 e R$ 20.

A renda será revertida para manter o funcionamento de projetos sociais do Instituto Casa Mosaico Abraça-me e para a compra das cestas de final de ano que são doadas às famílias associadas. As vagas para o voluntariado do evento também estão abertas através do formulário.

O público também pode participar com as doações que podem ser entregues nas unidades da Clínica Grupo Acolher, em Jaboatão dos Guararapes e Cabo de Santo Agostinho, até a véspera do evento.



Serviço:

O que: 3ª edição do Dia A - evento gratuito

Quando: 11 de outubro (sábado)

Horário: 8h às 12h

Local: Av. Historiador Pereira da Costa, 809 – Cabo de Santo Agostinho

Com informações da assessoria.

