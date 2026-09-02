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Capacitação Dia C de Capacitação: MPPE participa de debate sobre segurança pública nesta quarta-feira (2) Evento busca qualificar profissionais para identificar assimetrias de poder e especificidades da violência de gênero

O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) integra a rede nacional de instituições que promovem o Dia C de Capacitação: Atendimento, Proteção e Perspectiva de Gênero na Segurança Pública nesta quarta-feira (2).

A mobilização educacional ocorrerá de forma simultânea nas 27 capitais do país e em 79 cidades do interior, reunindo agentes de segurança pública em torno da qualificação para o enfrentamento da violência de gênero.



A iniciativa é promovida pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), por meio do Comitê de Governança das Políticas de Segurança Pública voltadas à Prevenção e ao Enfrentamento da Violência contra Mulheres e Meninas (CGV-Mulheres).

O público-alvo abrange policiais civis, militares e penais, corpos de bombeiros militares, guardas municipais e peritos oficiais, com prioridade de vagas para quem atua fora de delegacias especializadas.

A capacitação busca qualificar profissionais para identificar assimetrias de poder e especificidades da violência de gênero, substituindo abordagens baseadas em preconceitos por um acolhimento humanizado, técnico e voltado à gestão de risco.

Em Pernambuco, o momento ocorre no Centro Cultural Rossini Alves Couto, na Boa Vista, na área central do Recife, e vai ser transmitido para Caruaru, Afogados da Ingazeira, Garanhuns e Petrolina, nas sedes das Promotorias de Justiça.

A execução é conduzida pela Escola Nacional de Segurança Pública (ENASP).

O MPPE promove a iniciativa por meio do Núcleo de Apoio à Mulher (NAM), Núcleo de Apoio às Vítimas (NAV) e Centros de Apoio Operacionais de Atuação Criminal e Defesa Social e Controle Externo da Atividade Policial (CAOs Criminal e Defesa Social).

“Ao integrar essa rede, o MPPE reforça seu papel na proteção de mulheres e meninas e no combate às violências baseadas em gênero, somando-se a um esforço nacional que já ultrapassa cinco mil inscrições”, disse a coordenadora do NAM, promotora de Justiça Maísa Oliveira.

A programação está organizada em três eixos temáticos: perspectiva de gênero na atuação de profissionais de segurança pública; acolhimento e atendimento humanizado, sem revitimização institucional; e aplicação prática de medidas protetivas de urgência e avaliação de risco.



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