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Capacitação

Dia C de Capacitação: MPPE participa de debate sobre segurança pública nesta quarta-feira (2)

Evento busca qualificar profissionais para identificar assimetrias de poder e especificidades da violência de gênero

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Capacitação ocorre no Centro Cultural Rossini Alves Couto, na Boa Vista, na área central do RecifeCapacitação ocorre no Centro Cultural Rossini Alves Couto, na Boa Vista, na área central do Recife - Foto: Divulgação

O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) integra a rede nacional de instituições que promovem o Dia C de Capacitação: Atendimento, Proteção e Perspectiva de Gênero na Segurança Pública nesta quarta-feira (2).

A mobilização educacional ocorrerá de forma simultânea nas 27 capitais do país e em 79 cidades do interior, reunindo agentes de segurança pública em torno da qualificação para o enfrentamento da violência de gênero.  

A iniciativa é promovida pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), por meio do Comitê de Governança das Políticas de Segurança Pública voltadas à Prevenção e ao Enfrentamento da Violência contra Mulheres e Meninas (CGV-Mulheres).

O público-alvo abrange policiais civis, militares e penais, corpos de bombeiros militares, guardas municipais e peritos oficiais, com prioridade de vagas para quem atua fora de delegacias especializadas.

A capacitação busca qualificar profissionais para identificar assimetrias de poder e especificidades da violência de gênero, substituindo abordagens baseadas em preconceitos por um acolhimento humanizado, técnico e voltado à gestão de risco.

Em Pernambuco, o momento ocorre no Centro Cultural Rossini Alves Couto, na Boa Vista, na área central do Recife, e vai ser transmitido para Caruaru, Afogados da Ingazeira, Garanhuns e Petrolina, nas sedes das Promotorias de Justiça.

A execução é conduzida pela Escola Nacional de Segurança Pública (ENASP).

O MPPE promove a iniciativa por meio do Núcleo de Apoio à Mulher (NAM), Núcleo de Apoio às Vítimas (NAV) e Centros de Apoio Operacionais de Atuação Criminal e Defesa Social e Controle Externo da Atividade Policial (CAOs Criminal e Defesa Social).

“Ao integrar essa rede, o MPPE reforça seu papel na proteção de mulheres e meninas e no combate às violências baseadas em gênero, somando-se a um esforço nacional que já ultrapassa cinco mil inscrições”, disse a coordenadora do NAM, promotora de Justiça Maísa Oliveira.

A programação está organizada em três eixos temáticos: perspectiva de gênero na atuação de profissionais de segurança pública; acolhimento e atendimento humanizado, sem revitimização institucional; e aplicação prática de medidas protetivas de urgência e avaliação de risco.
 

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