Dia D contra a dengue leva ações a cidades de Pernambuco neste sábado (2); confira os locais

Neste sábado (2), acontece, em todo o Brasil, o Dia D – Brasil unido contra a dengue com o tema "10 minutos contra a dengue".

A ação do governo federal conta com a participação de estados, municípios e de toda a sociedade para reforçar as ações de prevenção e eliminação dos focos do mosquito.

“O controle da dengue e do mosquito Aedes aegypti estão entre os maiores desafios da saúde pública no Brasil e no mundo e exige ações de todas as esferas da gestão e participação ativa da população pernambucana”, divulgou o Ministério da Saúde.

Capital

No Recife, o evento, comandado pela Secretaria de Saúde (Sesau), reunirá os agentes de endemia da vigilância ambiental, que abordarão o ciclo de vida do mosquito Aedes aegypti e as principais táticas de prevenção.

Os bairros contemplados foram Santo Amaro, Campina do Barreto, Monteiro, Iputinga, Mustardinha, Imbiribeira, Brejo do Beberibe e Jordão.

As oito localidades foram escolhidas por concentrarem altos números de focos, sendo uma em cada Distrito Sanitário.

Segundo o último Informe Epidemiológico Arboviroses, divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE),

Recife tem uma taxa de 26,6% de incidência da doença na cidade em relação ao último ano.

RMR

Em Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR), as atividades contarão com um trabalho educativo nas vias do bairro de Caixa D’Água, a partir das 9h, promovendo visitas às residências e uma ampla conscientização dos moradores e transeuntes.

O trabalho traz o aprendizado prático para todas as idades, dispondo de arte-educadores caracterizados, ludicamente, como o próprio transmissor, além de faixas, cartazes e a distribuição de material de orientação.

De acordo com a SES-PE, a taxa de incidência da doença em Olinda é de 14,9%.

Em Jaboatão dos Guararapes, a ação tem início às 8h no Espaço de Convivência do Viaduto Geraldo Melo (PECOM).

As equipes de Agentes de Combate às Endemias realizarão visitas domiciliares, principalmente nos bairros de Barra de Jangada, Santo Aleixo, Guararapes e Prazeres.

A seleção desses locais levou em consideração o alto índice de imóveis fechados, problemas de abastecimento de água e o número significativo de casos notificados de dengue: 43,9% taxa de incidência.

A Prefeitura de Paulista planeja visitar cerca de 1.250 imóveis nos bairros de Arthur Lundgren I, Jardim Paulista, Pau Amarelo, Vila Torres Galvão, Engenho Maranguape, Nossa Sra. do Ó e Maranguape 1.

As localidades têm o maior número de casos notificados e/ou confirmados da doença. No momento, a cidade tem uma taxa de 20,8% de incidência da dengue.

Outras regiões

Em Petrolina, no Sertão de Pernambuco, será feita uma grande caminhada com saída na sede da Secretaria de Saúde em direção aos bairros da cidade.

Cerca de 75 agentes de endemias visitarão os domicílios, em mais de 30 localidades, fazendo borrifação com inseticidas em áreas com casos suspeitos das doenças, fiscalizando as borracharias e fazendo o recolhimento de pneus e alertando a população sobre cuidados, sintomas e tratamento das doenças.

A incidência da doença na cidade, atualmente, está em 31,8% em relação a 2023.





