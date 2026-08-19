Dia D de vacinação contra 20 doenças acontece neste sábado (22) em todo o país; veja quais
Campanha irá até 1º de setembro
Neste sábado (22) ocorrerá em todo o Brasil o Dia D da Campanha de Multivacinação, com o principal foco na imunização de crianças e adolescentes menores de 15 anos. A campanha, que vai até 1º de setembro, tem como objetivo a atualização de vacinas.
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Estarão disponíveis as seguintes vacinas conforme a faixa etária, o histórico vacinal e a indicação:
BCG;
Hepatite B;
Penta (DTP/Hib/HB);
Poliomielite (VIP);
Rotavírus humano;
Pneumocócica conjugada 10-valente e 20-valente;
Meningocócica C;
Influenza;
Covid-19;
Febre amarela;
Meningocócica ACWY;
Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola);
Varicela;
DTP;
Hepatite A;
dT;
HPV4;
Dengue tetravalente.
A vacina pneumocócica 20-valente (Pneumo 20), incorporada em junho deste ano ao Calendário Nacional de Vacinação, foi incluída pela primeira vez. O imunizante amplia a proteção contra doenças causadas pelo pneumococo, incluindo pneumonias e meningites, e é indicado para crianças menores de 5 anos, conforme o esquema vacinal.
“Este é um momento importante para todo o país. Embora o Brasil tenha eliminado algumas doenças, como a poliomielite, é fundamental manter a vacinação em dia para evitar a reintrodução dessas doenças”, destacou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, em comunicado.
Além disso, segundo a pasta, será mantida a vacinação contra o sarampo para pessoas de 6 meses a 59 anos em Guarulhos, São Bernardo do Campo e na capital paulista para evitar a reintrodução do sarampo no país.