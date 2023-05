Recife tem Dia D de vacinação contra a gripe neste sábado (6); veja quem pode receber o imunizante

A- A+

Com mais de 150 salas abertas e 14 polos volantes espalhados pela cidade, Recife terá o Dia D da vacinação contra a Influenza neste sábado (6). Poderão ser vacinados contra a gripe os grupos prioritários - confira ao longo do texto quais são - da Campanha Nacional de Vacinação Contra Influenza.



Os mais de 150 postos funcionarão das 8h às 17h, sem necessidade de agendamento.



Clique aqui para conferir a lista completa dos postos.



Neste dia, também será oferecida, em alguns endereços, vacina contra Covid-19 para toda a população a partir de 6 meses e feita a atualização de cartão de vacina para as crianças menores de 1 ano.



Poderão ser vacinados contra gripe os seguintes grupos:

- crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias),

- trabalhadores da saúde,

- gestantes,

- puérperas,

- professores do ensino básico e superior,

- idosos com 60 anos ou mais,

- profissionais das forças de segurança e salvamento,

- pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais,

- pessoas com deficiência permanente,

- caminhoneiros,

- trabalhadores de transporte coletivo rodoviário para passageiros urbanos e de longo curso,

- trabalhadores portuários,

- profissionais do sistema prisional e socioeducativo,

- população carcerária e

- jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas.



Para se vacinar, a pessoa deve levar documento de identificação, o cartão SUS e a carteira de vacinação (esse último sendo obrigatório para as crianças menores de 1 ano).



Parte do público-alvo precisa apresentar também documentos que provem a necessidade da imunização. Os profissionais das redes públicas e privadas de saúde, por exemplo, devem apresentar comprovantes laborais, como crachás ou carteira de trabalho.



A Influenza

Também conhecida como gripe, a Influenza é uma infecção viral aguda que afeta o sistema respiratório. É de elevada transmissibilidade no mundo todo, com tendência a se disseminar facilmente em epidemias sazonais.

A transmissão ocorre por meio de secreções expelidas das vias respiratórias da pessoa contaminada ao falar, tossir e espirrar, ou pelo contato das mãos.

De acordo com o Programa de Imunização do Recife, 659.690 pessoas fazem parte do público-alvo da campanha, na capital pernambucana. A meta é vacinar pelo menos 90% dessa população.



O imunizante desta campanha contra a gripe já inclui a proteção contra a cepa do vírus H3N2 (Darwin), além das cepas H1N1 e o tipo B da Influenza. A vacina pode ser no mesmo momento que as demais, incluindo a da Covid-19.



Veja também

PRESIDENTE DO BRASIL Lula lembra que pandemia não acabou e pede que população se vacine contra Covid-19