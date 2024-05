A- A+

Dengue Dia D de vacinação contra dengue promovido pela SES-PE acontece nesta quarta-feira (15) O objetivo é aumentar a taxa de pessoas vacinadas no público-alvo de 10 a 14 anos de idade

A Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) promove, nesta quarta-feira (15), em ação conjunta com 20 municípios- incluindo os que compõem a Região Metropolitana do Recife (RMR)-, o Dia D de vacinação contra a dengue. O objetivo da iniciativa é convocar a população para proteger da doença crianças e adolescentes com idades entre 10 e 14 anos, que dá um público-alvo estimado de 257.342 pessoas.

Apenas 11,23% das doses da vacina recebidas pelo Estado foram aplicadas e registradas pelos gestores no sistema de informação oficial, de acordo com os dados disponibilizados pela SES-PE até esta terça-feira (14). Esses números são contabilizados desde o início da vacinação contra a dengue, no mês de abril.

Das 8.092 doses aplicadas até o momento, 6.531 foram realizadas em abril e as outras 1.561 no mês de maio. O Programa Estadual de Imunizações (PEI-PE) disponibilizou 72.017 doses da vacina contra a dengue para os municípios. Vale destacar que essas vacinas estão sendo aplicadas como primeira dose e a segunda deve ser recebida após três meses da primeira.

As localidades beneficiadas pela ação promovida pela SES-PE são: Recife, Paulista, Jaboatão dos Guararapes, Vitória de Santo Antão, Cabo de Santo Agostinho, Igarassu, Camaragibe, Abreu e Lima, Olinda, Chã Grande, Araçoiaba, São Lourenço da Mata, Chã de Alegria, Moreno, Ilha de Itamaracá, Ipojuca, Glória do Goitá, Fernando de Noronha, Pombos e Itapissuma.

"É importante destacar que a vacina contempla os quatro sorotipos (1,2,3,4), sendo o três e o quatro os que estão circulando em nosso Estado. Contamos com a vacinação e a colaboração de todos", destacou Magda Costa, gerente estadual de imunização de Pernambuco.

Recife

A cidade do Recife vai disponibilizar 71 salas de vacinação para o Dia D contra a dengue. A ação acontece em unidades de Saúde da Família (USF+), Unidades Básicas Tradicionais (UBT) além do Centro de Saúde Ermírio de Moraes. A lista completa pode ser vista clicando aqui.

A Sesau recomenda que os usuários levem um documento de identificação, a carteira de vacinação e o cartão SUS (se tiverem esses dois últimos) para agilizar o processo.

Olinda

A Prefeitura de Olinda informou que a vacinação contra a dengue nesta quarta (15) será realizada das 8h às 16h em todas as policlínicas do município. É necessário levar o cartão de vacina, cartão do SUS ou CPF e comprovante de residência.

Jaboatão dos Guararapes

A Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes pede que a população procure a unidade de saúde mais próxima pelo aplicativo "De Olho na Consulta". O serviço vai funcionar das 8h às 16h e a documentação necessária é: CPF ou Cartão SUS e documento com foto.

Paulista

O município de Paulista exige que os pais ou responsáveis das crianças e adolescentes levem as seguintes documentações: CPF ou cartão do SUS da criança e certidão de nascimento ou RG, além de documento de identificação dos pais ou responsáveis. Confira os locais de vacinação em Paulista clicando aqui.

