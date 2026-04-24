Dia D de Enfrentamento às Arboviroses nas Escolas de Pernambuco promove ações em todo o estado
A ação ocorreu nesta sexta-feira (24), com abertura oficial ocorreu na Escola Municipal de Tempo Integral Vidal de Negreiros, no Bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes
Ação criada em 2024, o "Dia D de Enfrentamento às Arboviroses nas Escolas de Pernambuco" foi realizado nesta sexta-feira (24), em todos os munícipios do estado.
A abertura oficial ocorreu na Escola Municipal de Tempo Integral Vidal de Negreiros, no Bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes.
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No Dia de Enfrentamento às Arboviroses, as escolas ficaram livres para construir propostas de atividades, e os alunos vivenciaram caminhadas nas cidades, mutirões, podcasts, atividades culturais e pedagógicas.
Na escola em Jaboatão, as crianças alertaram para ações simples, mas que fazem toda a diferença.
Os jovens atuaram em ações como esvaziar garrafas pets, potes e vasos; colocar areia nos pratos de vasos de plantas; guardar pneus em locais cobertos; amarrar bem os sacos de lixo; limpar calhas das casas; não acumular sucata e entulhos; e manter as caixas d’água, tonéis e outros reservatórios de água fechados.
Os alunos fizeram apresentações com teatro de bonecos, rap de combate ao mosquito da dengue e cortejo de alerta contra o mosquito. Sempre utilizando da ludicidade na aprendizagem.
De acordo com o diretor geral de Vigilância Ambiental da SES-PE, Eduardo Bezerra, é necessário realizar este tipo de ação com as crianças.
"Trata-se de uma ação por meio da qual aproveitamos a comunidade escolar para levar informações de prevenção às arboviroses. Este ano estamos reforçando a mobilização porque o clima está favorecendo uma epidemia mais forte do que a dos outros anos", explicou Eduardo Bezerra.
Na visão da supervisora da Escola Municipal de Tempo Integral Vidal de Negreiros, Ana Paula de Queiroz, as crianças tiveram a oportunidade de aprender sobre a prevenção das arboviroses dentro da instituição de ensino.
"Foi uma semana muito produtiva, na qual eles trabalharam as doenças que os mosquitos transmitem, como prevenir, medidas de atenção. Então, é uma conscientização das crianças, que com certeza levam o que aprenderam aqui para suas casas", disse a supervisora.