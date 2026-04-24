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Prevenção Dia D de Enfrentamento às Arboviroses nas Escolas de Pernambuco promove ações em todo o estado A ação ocorreu nesta sexta-feira (24), com abertura oficial ocorreu na Escola Municipal de Tempo Integral Vidal de Negreiros, no Bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes

Ação criada em 2024, o "Dia D de Enfrentamento às Arboviroses nas Escolas de Pernambuco" foi realizado nesta sexta-feira (24), em todos os munícipios do estado.

A abertura oficial ocorreu na Escola Municipal de Tempo Integral Vidal de Negreiros, no Bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes.

No Dia de Enfrentamento às Arboviroses, as escolas ficaram livres para construir propostas de atividades, e os alunos vivenciaram caminhadas nas cidades, mutirões, podcasts, atividades culturais e pedagógicas.

Na escola em Jaboatão, as crianças alertaram para ações simples, mas que fazem toda a diferença.

Os jovens atuaram em ações como esvaziar garrafas pets, potes e vasos; colocar areia nos pratos de vasos de plantas; guardar pneus em locais cobertos; amarrar bem os sacos de lixo; limpar calhas das casas; não acumular sucata e entulhos; e manter as caixas d’água, tonéis e outros reservatórios de água fechados.

Os alunos fizeram apresentações com teatro de bonecos, rap de combate ao mosquito da dengue e cortejo de alerta contra o mosquito. Sempre utilizando da ludicidade na aprendizagem.

De acordo com o diretor geral de Vigilância Ambiental da SES-PE, Eduardo Bezerra, é necessário realizar este tipo de ação com as crianças.

"Trata-se de uma ação por meio da qual aproveitamos a comunidade escolar para levar informações de prevenção às arboviroses. Este ano estamos reforçando a mobilização porque o clima está favorecendo uma epidemia mais forte do que a dos outros anos", explicou Eduardo Bezerra.

Na visão da supervisora da Escola Municipal de Tempo Integral Vidal de Negreiros, Ana Paula de Queiroz, as crianças tiveram a oportunidade de aprender sobre a prevenção das arboviroses dentro da instituição de ensino.

"Foi uma semana muito produtiva, na qual eles trabalharam as doenças que os mosquitos transmitem, como prevenir, medidas de atenção. Então, é uma conscientização das crianças, que com certeza levam o que aprenderam aqui para suas casas", disse a supervisora.

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