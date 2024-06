'Dia D': Macron afirma, em cerimônia, que apoio à Ucrânia não 'fraquejará'; veja imagens

A- A+

O presidente francês, Emmanuel Macron, afirmou, nesta quinta-feira (6), que não fraquejará no apoio à Ucrânia, durante a comemoração do 80º aniversário do Desembarque na Normandia, o chamado Dia D, cerimônia que contou com a presença de governantes ocidentais que aplaudiram de pé o líder ucraniano, Volodimr Zelensky.

"Agradeço ao povo ucraniano pela sua bravura. Estamos aqui e não fraquejaremos", disse Macron durante em discurso perante o presidente americano Joe Biden, o rei britânico Charles III e o primeiro-ministro canadense Justin Trudeau.

Zelensky, cujo país luta contra a invasão russa desde fevereiro de 2022, foi convidado em um gesto simbólico para esta comemoração na qual os líderes ocidentais se reuniram na França para recordar o Dia D, a operação que abriu caminho para libertar a Europa da ocupação nazista.

A cerimônia na praia onde ocorreu o desembarque foi marcada pela ausência da Rússia, ao contrário do que ocorreu há 10 anos, devido à invasão à Ucrânia, apesar de a extinta União Soviética ter feito parte do lado que venceu a Segunda Guerra Mundial .

Veja também

MÉXICO Primeira morte humana no mundo pela gripe aviária H5N2 é confirmada pela OMS