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vacinação Dia D: Pernambuco abre 2,7 mil salas para vacinação de crianças e adolescentes neste sábado (22) Além do "Dia D", campanha de imunização acontece de forma simultânea até o próximo dia 9 de setembro

Com mais de 2,7 mil salas de vacina ativas em todo o estado, Pernambuco integra a campanha nacional "Dia D" de mobilização da Estratégia de Multivacinação 2026 neste sábado (22).

Mais de 20 tipos de imunobiológicos estarão disponíveis para a atualização da carteira de vacinação da população menor de 15 anos. Nesta edição, o público esperado é de 1.896.084 pessoas.

“O país vivencia a ocorrência de surto de sarampo, especificamente em São Paulo, então é de extrema importância a atualização das cadernetas de vacinação das nossas crianças e jovens para diminuir o risco de surgimento de casos do sarampo e de outras doenças em Pernambuco”, destaca a superintendente de Imunizações do estado, Magda Costa, falando ainda que as autoridades de saúde se voltam à estratégia de prevenção, que é a forma considerada mais eficaz e segura de manter o estado livre da doença.

Para se vacinar, as crianças e adolescentes precisam estar acompanhadas de um responsável e apresentar a caderneta de vacinação, caso houver.

Estarão disponíves doses de vacinas que protegem contra BCG, poliomielite, covid-19, dengue, dT, DTP, hepatites A e B, HPV, influenza, meningo ACWY e tipo C, pentavalente, rotavírus, triplíce viral, febre amarela, pneumonia e varicela.

A campanha nacional de vacinação começou em 3 de agosto e, até o momento, já registrou mais de 110 mil doses de imunizantes aplicados. Além do "Dia D", a campanha acontece de forma simultânea até 1º de setembro.

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