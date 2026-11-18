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PERNAMBUCO Dia da Consciência Negra: DER-PE desliga lombadas da BR-232 e da PE-060 a partir desta quinta (19) Segundo o departamento, a suspensão do funcionamento ocorrerá por conta do feriado, celebrado na sexta (20)

As lombadas eletrônicas da BR-232, no trecho entre Recife e Caruaru, e da PE-060 serão desligadas nos dois sentidos por conta do feriado do Dia da Consciência Negra, celebrado nesta sexta-feira (20).

Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco (DER-PE), os equipamentos serão suspensos temporariamente a partir das 12h desta quinta-feira (19). O funcionamento será retomado às 5h da segunda-feira (23).

Vale ressaltar que o desligamento dos equipamentos não altera os limites de velocidade das vias.

"O DER-PE reforça a importância de seguir as leis de trânsito, respeitar a sinalização, manter distância segura dos demais veículos e evitar ultrapassagens indevidas", completou.

Orientação para motoristas

A orientação do DER-PE para os motoristas é de que planejem seus deslocamentos e a mantenham a atenção, "especialmente nos períodos de maior movimento nas rodovias".

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