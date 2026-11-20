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Antirracismo Dia da Consciência Negra: painel destaca ações de políticas étnico-raciais na educação de Pernambuco Data celebrada nesta sexta-feira (20) foi instituída como feriado nacional em 2023 e simboliza a resistência negra

Instituído como feriado nacional desde 2023, o Dia da Consciência Negra é comemorado nesta sexta-feira (20) e vem contribuindo para a promoção de mais debates sobre as políticas antirracistas no Brasil.

A 130 quilômetros do Recife, um município de Pernambuco se destacou na implementação de educação étnico-racial nas escolas da rede pública, segundo um levantamento feito pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE).

Entre as 184 cidades do estado, apenas Lagoa dos Gatos, no Agreste, cumpriu os requisitos necessários para alcançar o nível consolidado nos critérios do painel do TCE-PE.

O município tem desenvolvido orientações pedagógicas, valorização da história e da cultura afro-brasileira e quilombola, além da criação de um Calendário Antirracista que serviu para orientar o trabalho das escolas durante todo o ano letivo.

Segundo a Secretaria de Educação de Lagoa dos Gatos, a política foi instituída por meio de Decreto Municipal com a construção de uma comissão e a elaboração de um Plano de Ação e um Protocolo de Educação Antirracista.

“É necessário garantir que a diversidade esteja presente no currículo, nos materiais pedagógicos, nas práticas de ensino e nas relações construídas dentro da escola. Isso significa valorizar a história, a identidade e a cultura da população negra, combater atitudes discriminatórias e assegurar que crianças e estudantes negros se sintam representados, respeitados e pertencentes ao ambiente escolar”, destacou o órgão.

Depois do reconhecimento, o objetivo é consolidar uma cultura educacional antirracista em toda a rede, envolvendo ainda as famílias e a comunidade.

“Pretendemos ampliar as formações dos profissionais da educação, fortalecer os projetos pedagógicos nas escolas, diversificar os materiais didáticos e intensificar o acompanhamento das ações”, comentou.

De acordo com a secretaria, os avanços proporcionaram melhorias tanto para os professores quanto para os estudantes da rede municipal de ensino de Lagoa dos Gatos.

“Percebemos uma abertura crescente para o diálogo, para o reconhecimento da diversidade e para a valorização das identidades culturais. Os professores passam a ter mais orientações e ferramentas para trabalhar a temática em sala de aula, enquanto os estudantes encontram oportunidades de conhecer suas histórias, reconhecer suas raízes e respeitar as diferenças”.

A cidade de Lagoa dos Gatos, no Agreste de Pernambuco, vem realizando atividades voltadas para a educação antirracista na rede municipal de ensino. | Foto: Secretaria de Educação de Lagoa dos Gatos/Divulgação

A cidade de Lagoa dos Gatos, no Agreste de Pernambuco, vem realizando atividades voltadas para a educação antirracista na rede municipal de ensino. | Foto: Secretaria de Educação de Lagoa dos Gatos/Divulgação

A cidade de Lagoa dos Gatos, no Agreste de Pernambuco, vem realizando atividades voltadas para a educação antirracista na rede municipal de ensino. | Foto: Secretaria de Educação de Lagoa dos Gatos/Divulgação

A cidade de Lagoa dos Gatos, no Agreste de Pernambuco, vem realizando atividades voltadas para a educação antirracista na rede municipal de ensino. | Foto: Secretaria de Educação de Lagoa dos Gatos/Divulgação

A cidade de Lagoa dos Gatos, no Agreste de Pernambuco, vem realizando atividades voltadas para a educação antirracista na rede municipal de ensino. | Foto: Secretaria de Educação de Lagoa dos Gatos/Divulgação

A cidade de Lagoa dos Gatos, no Agreste de Pernambuco, vem realizando atividades voltadas para a educação antirracista na rede municipal de ensino. | Foto: Secretaria de Educação de Lagoa dos Gatos/Divulgação

Painel

Segundo o TCE-PE, 63 municípios de Pernambuco ainda estão no estágio inicial de implementação de políticas de educação étnica-racial nas escolas da rede pública municipal.

Para Rafael Luna, auditor de Controle Externo do TCE-PE que participou do desenvolvimento do painel, a ação busca criar evidências para fortalecer as políticas educacionais, enfrentar o racismo e reduzir as desigualdades na aprendizagem.

A construção do trabalho teve início em 2024, com a amostra de algumas cidades para entender como estava funcionando a política étnico-racial e produzir uma cartilha com orientações para as secretarias municipais.

Após a iniciativa, o órgão produziu o levantamento para avaliar a implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais, que foram divididas em seis eixos de atuação: institucionalização, formação, material didático, gestão escolar, avaliação e monitoramento e financiamento.

“A gente formulou um questionário baseado em seis eixos das Diretrizes Curriculares Nacionais e enviou as perguntas para as secretarias municipais, com o envio de documentos que comprovem as respostas”, falou o auditor.

A analista de Controle Externo do TCE-PE, Aparecida Lóla, destacou que os municípios pernambucanos deixaram de receber, juntos, uma soma de mais de R$ 309 milhões por não se adequarem aos critérios estabelecidos.

A quantia pertence ao Valor Aluno Ano por Resultado (VAAR), do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb), que tem o intuito de induzir a melhoria da gestão escolar e premiar redes de ensino que demonstram avanços em aprendizagem com equidade e redução de desigualdades.

“A gente verificou que muitos municípios estavam deixando de receber verbas do Fundeb, que são recursos voltados para a educação por conta de um critério específico do VAAR. Se um município conquista um resultado dividido em cinco condicionalidades e consegue conquistar essas cinco condicionalidades, ele recebe um valor exclusivo e alto”, explicou.

Desafios

Entre as dificuldades dos municípios de arrecadar esses recursos, está, justamente, a de diminuir a desigualdade racial na aprendizagem dos estudantes.

“A gente percebeu que a grande maioria dos municípios já conseguiram completar todas as condicionalidades menos a 3, que é a condicionalidade de desigualdade na aprendizagem. Muitos não receberam os recursos porque esbarram, principalmente, na questão racial. Eles conseguem fazer a desigualdade socioeconômica, mas deixam de receber todo esse recurso porque não estão conseguindo diminuir a desigualdade racial de aprendizagem”, disse Rafael Luna.

O TCE-PE também aconselhou que as redes de ensino pensem em mais formações voltadas para a equidade racial e o enfrentamento ao racismo.

“A gente pode destacar uma formação específica na temática etnico-racial para os professores saberem lidar com essa temática na sua disciplina dentro de sala de aula e o livro didático ser acompanhado por um especialista que tenha esse olhar e essa capacidade para incentivar alguns livros de dados que trabalham nessa temática.”

Além disso, é incentivado que as secretarias municipais façam um planejamento de ação para poder evoluir com a educação antirracista, destinando recursos dentro do orçamento e profissionais responsáveis pelo assunto.

“O município precisa fazer um plano de ação, que é fundamental para saber onde você está e onde você quer chegar. Definir um recurso, mesmo que pequeno no orçamento, mas exclusivo para se trabalhar essa temática. Esse recurso tem que ser observado como um investimento”, citou Aparecida Lóla.

A fiscalização do TCE-PE seguirá para monitorar e observar as cidades com uma atualização do levantamento a cada dois anos e acompanhamento contínuo.

“Os próximos passos do Tribunal de Contas vão ser no sentido de monitorar os municípios mais de perto para observar as ações que eles precisam fazer. O painel pretende ser bianual, mas o acompanhamento vai ser contínuo e, a partir de agora, o tribunal vai mais a campo para observar os municípios”, falou o auditor.

O painel é público e está disponível para acesso no site do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco.

Educação antirracista

Para o professor titular da Universidade de Pernambuco (UFPE), Edilson Fernandes, a promoção de uma educação mais igualitária passa pelo ensino da linguagem e do comportamento.

O docente, que estuda identidade e memória das populações afro-brasileiras, avalia que os estereótipos criados sobre o continente africano influenciam os estudos sobre o assunto.

“As relações etnico-raciais passam pela linguagem, procedimentos e comportamentos do cotidiano. Um dos aspectos é o campo da linguagem e entender que a África é um continente, não é um país, porque a gente sempre teve uma relação com a África como se fosse um país. Mas é um continente, com 54 países, com uma diversidade linguística e cultural considerável”, exclamou.

Edilson Fernandes, professor titular da Universidade de Pernambuco (UFPE), estuda identidade e memória das populações afro-brasileiras. | Foto: Tempus Comunicação

No Plano Nacional de Educação (PNE), o ensino da história, cultura africana e afro-brasileira para a educação básica é considerado obrigatório, seguindo a Lei 10.639/03.

Para quem está há 35 anos em sala de aula como a professora Rejane Pereira, a jornada na educação tem sido desafiadora.

“Cabe à sociedade responder para uma educação antirracista que saia do papel, entre na vida real e consolide as políticas públicas. Porque nós temos um projeto político onde tem que caber todas, todos e todes, e na educação não é diferente”.

Como educadora na rede básica de Ipojuca, no Litoral Sul, Rejane tem a responsabilidade de abordar o conteúdo programático para os alunos.

“Eu tenho que me responsabilizar por uma educação afrocentrada. Dentro de sala, eu sempre dialogo com a crianças que elas são negras. Eu tenho um trabalho de imagem e território, que é um trabalho de celular que a criança vai se gravando no seu lugar de território, como é que ela se vê”, contou a professora.

A professora Rejane Pereira ensina matérias com assuntos afrocentrados dentro da sua experiência de mais de 35 anos em sala de aula | Foto: Arquivo Pessoal

No entanto, na avaliação de Edilson Fernandes, essa tarefa pode ser mais difícil de cumprir, principalmente nos anos iniciais.

“Quanto mais você está distante das séries iniciais, mais dificuldade você encontra do ponto de vista dessa produção do conhecimento. Eu acho que as redes municipais e estaduais de ensino devem ter uma preocupação redobrada do ponto de vista dessa produção do saber e como socializar o saber produzido pela comunidade negra e da história africana e afro-brasileira.”, comentou o pesquisador.

Nesse sentido, de acordo com o professor, o Dia da Consciência Negra serve para relembrar as raízes afro-brasileiras e trazer a discussão à tona em todo o país.

“Eu acho que esse momento serve para nós discutirmos qual é o nosso papel na história da formação social brasileira e falarmos sobre a dívida histórica que o Estado brasileiro tem com a comunidade negra brasileira, que também é um dado muito importante”, completou.



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