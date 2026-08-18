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CIDADANIA

Dia da Luta da População em Situação de Rua reforça papel da educação na garantia de direitos

Curso da UFRPE aborda direitos humanos, diversidade e inclusão; inscrições seguem até 26 de agosto

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Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE)Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) - Foto: Divulgação/UFRPE

O Dia da Luta da População em Situação de Rua, celebrado nesta quarta-feira (19), reforça a importância do debate sobre direitos humanos, inclusão social e políticas públicas voltadas à garantia da dignidade dessa população. A data foi instituída pela Lei nº 15.187/2025, sancionada em agosto do ano passado.

Neste contexto, a Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) destaca a relação entre educação e garantia de direitos por meio do Curso de Formação Continuada em Direitos Humanos na Educação Integral.

A iniciativa busca preparar profissionais para promover, defender e efetivar os direitos humanos no ambiente educacional. A formação aborda temas como diferenças, diversidade, desigualdades e convivência no espaço escolar, com foco no fortalecimento de práticas pedagógicas mais inclusivas e democráticas.

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A proposta também contribui para ampliar a compreensão dos profissionais sobre as diferentes realidades sociais presentes no cotidiano educacional.

Ao todo, são oferecidas 2 mil vagas gratuitas, abertas a participantes de todo o Brasil. O curso é realizado na modalidade a distância, com carga horária de 180 horas, distribuídas em três módulos.

Com isso, as inscrições foram prorrogadas até 26 de agosto e podem ser feitas por professores, coordenadores pedagógicos, profissionais de apoio, supervisores, gestores e técnicos educacionais das secretarias de educação, em exercício na função pública e com formação em nível superior, além do público interessado.

A formação é gratuita e as inscrições devem ser realizadas pelo site.

Educação e inclusão
A iniciativa reforça o papel da educação na construção de uma cultura de direitos humanos e no enfrentamento de situações de exclusão e desigualdade.

A formação busca ampliar a capacidade dos profissionais de reconhecer diferentes contextos sociais e desenvolver práticas educacionais mais inclusivas.

Assim, o 19 de agosto também serve como oportunidade para ampliar a discussão sobre a população em situação de rua e sobre a necessidade de fortalecer políticas e ações capazes de reconhecer e assegurar direitos a todas as pessoas.

Serviço:
Formação Continuada em Direitos Humanos na Educação Integral

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