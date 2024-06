Dia da Mata Atlântica: celebrar e promover a conservação

A- A+

No dia 27 de maio, é celebrado a Mata Atlântica, Patrimônio Nacional e Reserva da Biosfera pela UNESCO, uma das florestas tropicais mais ameaçadas do mundo e o bioma mais degradado do Brasil - embora seja também um dos mais ricos em biodiversidade. Da sua área original, que abrangia 17 estados brasileiros, com cerca de 1,3 milhão de quilômetros quadrados, hoje restam apenas 12,4%.

A região da Serra do Mar, no estado de São Paulo, concentra o maior remanescente contínuo de Mata Atlântica do País - e é neste contexto em que está localizado o Parque das Neblinas, reserva ambiental implantada e gerenciada pelo Instituto Ecofuturo, organização sem fins lucrativos, fundada em 1999.



Com 7 mil hectares em diferentes estágios de regeneração, o Parque tem como um dos pilares disseminar conhecimento e conscientizar sobre a importância da gestão de áreas protegidas para a conservação da Mata Atlântica. O fomento de pesquisas científicas, por meio de parcerias com universidades e instituições de pesquisa, auxilia na produção e sistematização de um importante conjunto de conhecimentos sobre a biodiversidade da Mata Atlântica.



Como resultado dos esforços de pesquisa, a reserva é hoje uma das Unidades de Conservação privadas no Brasil com o maior número de espécies registradas do bioma Mata Atlântica - são 1 330 espécies de fauna e flora, entre elas, espécies em ameaça como o sagui-da-serra-escuro (Callithrix aurita) e o muriqui-do-sul (Brachyteles arachnoides). Outro exemplo são as quatro novas espécies descobertas, como o sapinho-da-neblina (Brachycephalus Ibitinga), identificado em 2021.

"Por meio do Parque das Neblinas, o Ecofuturo busca fomentar a transformação, ação que vai muito além de mudanças no uso e ocupação do território, atuando também por meio da sensibilização ambiental. Contribuindo, dessa forma, para a ampliação da conservação da Mata Atlântica", afirma Paulo Groke, diretor do Instituto Ecofuturo.

Veja também

Alemanha Sobreviventes do Holocausto advertem jovens sobre ascensão da extrema direita