PROGRAMAÇÃO Dia da Mulher: confira programação de atividades ao longo do mês de março Agenda reúne ações de conscientização, eventos culturais, atividades esportivas e mobilizações sociais no Recife e Região Metropolitana

Celebrado em 8 de março, o Dia Internacional da Mulher mobiliza em Pernambuco uma série de atividades voltadas à reflexão sobre direitos, promoção de saúde, cultura e enfrentamento à violência de gênero.

Sábado (7)

A manhã começa com a “PrEPara a Prevenção!”, com testagem rápida para ISTs e profilaxia PrEP, sem necessidade de agendamento, no SAE da Policlínica Lessa de Andrade, na Madalena, das 8h às 17h.

No bairro do Arruda, o Bloco Mulheres em Pauta realiza sua oitava edição a partir das 18h, com entrada gratuita. Já o Clube das Pás, em Campo Grande, promove uma noite especial em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, a partir das 20h, com entrada gratuita para mulheres.

Domingo (8)

Às 6h, o Compaz Miguel Arraes, na Zona Oeste do Recife, recebe a corrida “Elas na Tropa 5km”, promovida pela Tropa dos Gorillas. O treino é gratuito e aberto a mulheres de diferentes níveis na corrida de rua.

A Corrida Mulheres em Movimento acontecerá em Jaboatão dos Guararapes com concentração na Igrejinha de Piedade, a partir das 5h30, para percurso de 5km. No fim do percurso, terão apresentações da cantora Cíntia Barros e do bloco lírico Flabelo do Amor.

A partir do meio-dia, o Clube das Pás realiza a Grande Manhã de Sol, com apresentações das bandas Brega.com, Los Cubanos, Anjo Bom, Banda Luminar e Orquestra das Pás com participação do maestro Ricardo.

À tarde, no Paço do Frevo, acontece uma edição especial do Arrastão do Frevo, com apresentação da Orquestra Só Mulheres, regida pela maestrina Lourdinha Nóbrega. O cortejo contará ainda com a participação do bloco Nem com Uma Flor.

A final do Campeonato Pernambucano entre Náutico e Sport, marcada para às 18h no Estádio dos Aflitos, contará com ações de conscientização contra a violência de gênero. A ação é promovida pelo clube alvirrubro em parceria com a UNINASSAU e o Instituto Banco Vermelho.

Antes do início da partida, os jogadores entrarão em campo carregando uma faixa com a mensagem “Feminicídio Zero”. Será instalado também um banco gigante na cor vermelha na sede do estádio, símbolo da campanha de enfrentamento ao feminicídio.

Segunda (9)

Na segunda-feira (9), no Centro do Recife, organizações feministas promovem o ato unificado do 8M Recife, com concentração às 15h na Praça do Diário e saída às 18h em direção ao Shopping Boa Vista.

No mesmo dia, às 14h, o Centro de Reabilitação e Valorização da Criança (CERVAC) promove a Seresta para Mulheres, no Morro da Conceição, na Zona Norte da capital.

A Secretaria da Mulher de Pernambuco realiza uma ação de orientação sobre enfrentamento à violência contra a mulher no Terminal Integrado Pelópidas Silveira, no município do Paulista. A atividade começa às 7h e contará com a presença da Unidade Móvel de Atendimento à Mulher.

Também na segunda-feira tem início a 32ª Semana da Justiça pela Paz em Casa, promovida pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE).

A iniciativa segue até o dia 13 de março com atividades voltadas ao enfrentamento da violência doméstica, incluindo julgamentos prioritários de processos, ações educativas e campanhas informativas.

Semana

Na terça-feira (10), a Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj) realiza o evento “Dia Internacional da Mulher: reflexões sobre o papel da mulher na sociedade”, no campus Gilberto Freyre, em Casa Forte, das 9h às 17h.

Também na terça-feira (10), o Centro das Mulheres do Cabo (CMC), realiza a 42ª Caminhada do Dia Internacional da Mulher. A concentração acontece às 15h na Praça do Jacaré, com caminhada pelas principais ruas do centro do Cabo de Santo Agostinho até a Praça da Estação.

