Dia Internacional da Mulher: Governo oferece serviços de cidadania para pernambucanas

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, nesta sexta-feira (8), o Governo de Pernambuco ofereceu uma programação com serviços de cidadania voltados para mulheres. A ação aconteceu no Centro Esportivo Santos Dumont, Boa Viagem, Zona Sul do Recife.

Dentre os atividades do dia, estavam a emissão de segunda via de documentos, aplicação da vacina da Covid-19, além de orientações profissionais e jurídicas.

"É um dia de comemoração pelo que as mulheres viveram e fizeram até aqui, mas é também um dia de luta e reflexão firme para a garantia de igualdade e respeito para as pernambucanas. O nosso papel tem sido atuar na criação de políticas públicas que verdadeiramente possam mudar a vida delas para melhor, com habitação, creches e com um olhar para as maternidades", afirmou a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), presente ao local.

Também foram oferecidas atividades físicas e aula de dança. Para as mulheres empreendedoras, a Secretaria de Desenvolvimento Profissional (Sedepe) forneceu orientação profissional e explicações para a regularização do MEI (Microempreendedor Individual).

A Agência de Empreendedorismo (AGE) também participou com o "Bora Empreender Mulher". O espaço permite que as mulheres tirem dúvidas e se inscrevam para participar do programa do Governo do Estado que disponibiliza linha de crédito para as mulheres.



Segurança das mulheres

No evento, a governadora elencou medidas para segurança das mulheres. Segunda ela, a gestão garante proteção e repressão qualificada para evitar que as estatísticas de feminicídio no Estado cresçam.

"A gente mantém a Delegacia da Mulher com plantão 24 horas.. Temos avançado para garantir maior proteção da Lei Maria da Penha, garantindo, também, a promoção dessas ações para dentro das escolas", afirmou.



Raquel Lyra também citou a ideia de promover mais autonomia financeira ao público feminino: "Também queremos promover a autonomia das mulheres através de ações como o Microcrédito Orientado e no trabalho com empreendedorismo e qualificação profissional".

Dignidade e cidadania em todas as idades

O evento contou com a presença ilustre do Grupo 50+, composto por mulheres com idade mais avançada. Elas usam o Centro Esportivo Santos Dumont para atividades de lazer e esporte.

"Estou aqui com minhas amigas e estamos homenageando nós, mulheres", afirmou a diretora de turismo do Grupo 50+, Ernestina de Queiroz, 76 anos. "Estou muito feliz, já fiz minha aula de hidro, de dança. É um dia muito importante porque a gente se sente elogiada e aumenta a nossa autoestima", desabafou.

