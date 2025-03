A- A+

dia da mulher Dia da Mulher: Olinda recebe ato de conscientização e luta por direitos neste sábado (8) As mulheres vão unir vozes para pedir, ainda, o fim da escala 6x1, tarifa zero, transporte público seguro, educação laica, dentre outras demandas

Em celebração ao Dia Internacional de Luta das Mulheres, Olinda recebe um ato de conscientização neste sábado (8). A concentração começa a partir das 15h, no Largo do Varadouro, com participação de cerca de 30 organizações e movimentos sociais.

A escolha por realizar o ato na cidade foi para descentralizar as atividades e reafirmar a importância histórica do movimento. Neste ano, o mote será “Pela vida de todas as mulheres, por direitos, enfrentando a extrema direita e o capital”.

"A escolha do mote vem de uma análise de conjuntura que mostra como o Brasil, ainda que tenham sido percebidos avanços, apresenta também um cenário preocupante de retrocesso e repressão que recai principalmente em mulheres e na população LGBTQIAPN+", disse a organização do ato, em comunicado oficial.

Dentre os destaques do ato, está o clamor pelo direito de escolha pela maternidade, "ameaçado pela Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 164/2012, que impede e condena o aborto seguro e legal já garantido por lei e obriga mulheres e meninas a manterem até mesmo uma gestação decorrente de violência", disse a organização.

As mulheres vão unir vozes para pedir, ainda, o fim da escala 6x1, para a garantia de uma melhor qualidade de vida para as trabalhadoras. Tarifa zero, transporte público seguro, educação laica, saneamento básico, justiça climática e não ao feminicídio, transfeminicídio e lesbocídio são outros temas que compõem os eixos que serão trabalhados durante a campanha nas ruas.

Serviço:

Ato do 8M 2025

Mote: “Pela vida de todas as mulheres, por direitos, enfrentando a extrema direita e o capital”

Quando: 8 de março de 2025

Onde: Largo do Varadouro, Olinda

Horário: a partir das 15h



