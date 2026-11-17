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PERNAMBUCO Dia da Saudade reúne artistas e palestrantes na UFPE neste domingo (22) Evento terá entrada mediante doação de alimentos e arrecadará donativos para beneficiar 1.700 famílias no Natal do Sertão, em Buíque

A Concha Acústica da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), no Recife, recebe neste domingo (22), a partir das 8h, o Dia da Saudade. O encontro terá palestras, apresentações musicais e representantes de diferentes expressões religiosas.

A entrada será mediante a doação de 4 kg de alimentos não perecíveis.

Arrecadação

Os donativos serão destinados à 18ª edição do Natal do Sertão, prevista para o dia 13 de dezembro, no município de Buíque, no Sertão pernambucano.

A iniciativa, idealizada por Fábio Pacheco Tinoco, pretende beneficiar 1.700 famílias com a distribuição de cestas básicas, roupas e brinquedos.

Além dos alimentos exigidos para a entrada, a organização também recebe brinquedos, bicicletas, roupas, sapatos e contribuições financeiras. As doações em dinheiro podem ser feitas via Pix, pela chave CNPJ 24.416.042/0001-76, em nome do Centro Espírita Irmã Gertrudes.

“Chegar à 18ª edição do Natal do Sertão é motivo de muita gratidão. São quase duas décadas de uma caminhada construída por muitas mãos, corações generosos e pessoas que acreditam que a solidariedade tem o poder de transformar vidas. O Dia da Saudade é um convite para que cada pessoa possa contribuir com essa corrente do bem. Queremos levar muito mais do que alimentos, roupas e brinquedos às famílias de Buíque. Queremos levar carinho, dignidade, esperança e a certeza de que elas não estão sozinhas”, destaca Fábio Pacheco Tinoco, idealizador do Natal do Sertão.

A programação musical terá apresentações de Petrúcio Amorim, Marrom Brasileiro, Rogério Rangel, Nena Queiroga, Mêvinha Queiroga, Djalma, Xuxa do Acordeon e Cristina Amaral.

Para mais informações sobre as doações, os interessados podem entrar em contato com Suane pelo telefone (81) 99102-4199.

O evento é promovido pelo Centro Espírita Irmã Gertrudes, em parceria com a Casa da Caridade Inácio Daniel, o Dia da Saudade contará com palestras de Maira Rocha, Rafael Papa, Júnior da Paz, do babalorixá Hebert e da psicóloga Concita Freire.

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