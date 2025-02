A- A+

SAÚDE Dia da Síndrome de Asperger: o que é e conheça celebridades que convivem com a condição Elon Musk, Anthony Hopkins e Greta Thunberg são algumas personalidades que convivem com esta condição

O dia internacional da Síndrome de Asperger é celebrado em 18 de fevereiro, com o objetivo de conscientizar sobre esta condição e as adversidades que enfrentam as pessoas que possuem. A data foi criada em homenagem ao nascimento de Hans Asperger, o pediatra austríaco que descobriu a Síndrome na década de 1940, embora os estudos só foram levados a sério pela comunidade científica nos anos 1990.

Johann Hans Friedrich Karl Asperger nasceu no dia 18 de fevereiro de 1906, em Viena. Estudou medicina e em 1944 publicou seus trabalhos sobre a então conhecida psicopatia autista. Mas, em 1981, a psiquiatra britânica Lorna Wing, associou pela primeira vez esta condição com o nome de Asperger.





O que é Síndrome de Asperger?

Se trata de um tipo de transtorno de espectro autista caracterizado por um conjunto de alterações do comportamento social. O paciente apresenta algumas dificuldades ou diferenças no relacionamento com o outro. No geral, a Síndrome de Asperger compreende condutas pouco adaptativas e problemas de desenvolvimento interpessoal.

Mas é preciso destacar que, a síndrome não significa necessariamente uma impossibilidade de convívio social ou profissional. Mesmo assim, é possível que as pessoas que a possuem sejam vistas de maneira atípica, devido a sua forma de desenvolvimento de algumas situações cotidianas.

Pessoas com Asperger podem apresentar resistência a mudanças, obsessão por certos tópicos, repetição de hábitos, dificuldades em entender pensamentos abstratos e perda de códigos ou sinais sociais.

Celebridades com Síndrome de Asperger

O dia internacional da Síndrome de Asperger tem o objetivo de conscientizar a sociedade sobre esse transtorno, a fim de acabar com o estigma e apresentar as necessidades e adversidades enfrentadas pelas pessoas que sofrem com ela. Assim, vale lembrar de algumas celebridades que possuem ela, para vermos como esta síndrome está mais presente no nosso cotidiano do que podemos lembrar.

Veja abaixo algumas celebridades com Síndrome de Asperger:

Elon Musk



Elon Musk discursa durante evento a apoiadores de Trump no dia da posse do presidente americano — Foto: Christopher Furlong/Getty Images/AFP



O empresário e CEO do X, revelou em 2021 durante o programa de TV Saturday Night Live, que tem Síndrome de Asperger. O magnata sul-africano brincou dizendo que foi a primeira pessoa com Asperger a ser convidada para um programa de televisão.

Anthony Hopkins

O ator Anthony Hopkins, que interpreta Nicholas Winton no cinema — Foto: Reprodução

O ator britânico duas vezes vencedor do Oscar conhecido por sua atuação em O Silêncio dos Inocentes, disse que foi diagnosticado com Síndrome de Asperger. Segundo ele, o diagnóstico ocorreu já na fase adulta e saber da sua condição trouxe tranquilidade para ele, porque conseguiu compreender muitas experiências em sua vida.

Greta Thunberg



A sueca Greta Thunberg e outros jovens ativistas climáticos do movimento "Sextas-feiras para o Futuro" — Foto: FABRICE COFFRINI / AFP



A ativista ambiental e criadora da ‘Strike for Climate’ (greve escolar pelo clima, na tradução livre), é uma das figuras mais influentes do mundo quando o assunto é sustentabilidade. A jovem de 22 anos confessou em 2021 que foi diagnosticada com esta síndrome aos 11 anos.

Susan Boyle



Susan Boyle, cantora britânica que se destacou no programa Britain's Got Talent — Foto: Reprodução



A cantora britânica, que teve um salto em sua carreira no ano de 2009, após participação marcante na terceira temporada do programa de televisão Britain’s Got Talent, se soma a lista de figuras globais que possuem Síndrome de Asperger.

