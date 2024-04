A- A+

Dia da Terra Dia da Terra: Jardim Secreto oferece programação gratuita com atividades lúdicas neste domingo (21) O evento é aberto para toda a população, das 8h30 às 20h, na Zona Norte do Recife

O Jardim Secreto do Poço da Panela, Zona Norte do Recife, promove, neste domingo (21), uma programação especial em celebração ao Dia da Terra. O evento é gratuito para toda a população, com acesso das 8h30 às 20h. Não é necessário fazer inscrição prévia para participar.

Dentre as atividades previstas, estão a limpeza do mangue, rodas de diálogo, oficinas, feira de produtos locais. Além disso, está programada a vacinação contra a gripe, Covid-19 e atualização da carteira de vacinação para todas as idades.



Um momento especial deve ser o plantio de uma árvore, com a participação dos indígenas do povo Fulni-ô. No palco, as apresentações culturais estão marcadas para o período da tarde.

Há, ainda, o Bazar Jardim Secreto, uma iniciativa que visa arrecadar recursos para a manutenção do espaço e incentivar a reutilização. Nele, devem estar disponíveis roupas, brinquedos e utensílios em ótimo estado a preços acessíveis. Em maio, o Coletivo Jardim Secreto celebra o sétimo ano de atuação.

Para os interessados em participar do evento, a organização recomenda trazer alguns itens, como cangas para aproveitar o gramado, protetor solar, repelente e até guarda-chuva. A conscientização ambiental também é valorizada, com a recomendação de trazer o próprio copo. O objetivo é evitar o uso de descartáveis e zelar pela limpeza do local, descartando o “lixo” corretamente.

A programação conta com a colaboração de diversas iniciativas e grupos culturais que compartilham o compromisso com a sustentabilidade e o cuidado com o Jardim Secreto, como a Escola Waldorf, o GreenPeace Recife, o Coletivo Verdejar, o Vila Pasárgada, o Poço de Batuque, o poeta e cantor Ednardo Dali, o Projeto Revoada, além do apoio da Prefeitura do Recife. O evento integra a Jornada da Terra 2024, promovida pela Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) em parceria com a Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj), que visa promover reflexões e soluções para o cuidar da natureza.

Serviço:

Jornada da Terra no Jardim Secreto

Data: Domingo, 21 de abril

Horário: Das 8h30 às 20h

Local: Jardim Secreto (Rua Marquês de Tamandaré, s/n - Poço da Panela, Recife - PE) - Entrada gratuita.

Confira a programação:

08h30 às 13h | Espaço Waldorf - Atividades Pedagógicas, roda de conversa, oficinas de artesanato sustentáveis e apresentação cultural

09h às 12h | Limpeza do mangue - Ação de limpeza do mangue nas margens do Rio Capibaribe, próxima ao Jardim Secreto.

10h às 20h | Feira Saberes e Sabores - Celebra a diversidade cultural, artesanal e gastronômica da região, com a presença de produtores da agricultura familiar e/ou agroecológica.

10h às 17h | Espaço Saúde - Em parceria com a Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife, serão oferecidas vacinas para todas as idades.

10h às 17h | Espaço Verdejar - Promovendo saúde, vitalidade e criatividade, com serviços de massoterapia e shiatsu na cadeira.

10h às 20h | Bazar Jardim Secreto - Roupas, brinquedos e utensílios em geral, usados em bom estado de conservação, vendidos a preços populares.

10h às 17h | Espaço Greenpeace - Rodas de conversas, atividades educacionais, apresentação cultural com indígenas do povo Fulni-ô.

No palco



13h | DJ

14h30 | Apresentação Mestre Lua e Grupo Percussivo Poço de Batuque

15h30 | Apresentação Musical de Ednardo Dali

17h | Apresentação do Dia da Terra pela UFRPE e parceiros

17h30 | Plantio da árvore símbolo do Dia da Terra 2024 com a presença dos indígenas do povo Fulni-ô

18h30 | Apresentação de Benoni Codácio com o Projeto Revoada

20h00 | Encerramento

Espaço Waldorf:



8h30 às 10h| O Fazer na Terra - Recuperação da Espiral de Ervas Medicinais e Criação de Canteiro de Flores (crianças, jovens e adultos)

10h às 11h30 | Roda de Conversa sobre Educação: A Criança, o Jovem e sua Relação de Pertencimento com a Natureza (jovens e adultos)

10h às 11h30 | Oficinas Manuais: Modelagem em Argila (à partir de 10 anos) e Boneco Ecológico (a partir de 3 anos)

11h45 às 12h30 | Roda de Cantos e Brincadeiras (crianças, jovens e adultos)

Espaço Greenpeace

13h às 17h| Ponto verde com o grupo de voluntários Greenpeace Recife

13h às 15h| Espaço de muito diálogo, arte e cultura, com exposição de materiais ecológicos e artesanato. Os voluntários do Greenpeace Recife convidam a todos, todas e todes para um bate papo sobre o dia da Terra, a importância dos povos indígenas e a interrelação entres essas duas datas tão necessárias na história do nosso país. Atividades educacionais para crianças com a Green Girls e o Projeto Escola: Contação de histórias, leitura, pintura, brincadeiras e produção de arte ecológica com material reciclável.

15h| Roda de conversa com Rogério Onofre - Historiador especialista em indígenas na História do Brasil

15h30 | Apresentação cultural com indígenas do povo Fulni-ô, com muita pintura corporal, dança e artesanato.

Espaço Verdejar



10h às 17h | VERDEJAR! SPa Nos Parques - Coletivo Autônomo de Profissionais em Medicina Tradiciona Chinesa, Empreendedorismo Criativo e Artes

10h às 17h | Sessões de até 1h de Massoterapia Oriental a partir de R$ 30,00, incluindo Massagem Shiatsu na Cadeira.

10h às 17h | Mostra de Moda Autoral com material reutilizado (Moda Consciente )

10hàs 17h | Arte em Papel Machê e duas exposições de GHustavo Távora: ICHTHUS! ABUNDÂNCIA E PROSPERIDADE

