DIREITOS Dia da Visibilidade Lésbica: balcão de saúde e cidadania acontece na Região Metropolitana do Recife Evento ocorrerá na Casa Arco e se destaca pela variedade de serviços prestados à comunidade

O Dia da Visibilidade Lésbica, celebrado na próxima terça-feira (29), se consolida como marco na defesa contra a discriminação e na valorização da identidade lésbica no Brasil. Honrando essa data, a Ong Arco, conhecida por iniciativas em prol da comunidade LGBTQIAP+, organiza a ação "Sapatão Cidadã".

Em parceria com a Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes e o Conselho LGBTQIAP+ local, no qual a Arco ocupa o assento de Juventude, o evento ocorrerá na Casa Arco, das 13h às 16h, na Rua Sebastião Mendes Cahú, 27, em Jaboatão dos Guararapes.

Na esfera da saúde, serão ofertados testes para HIV, sífilis e hepatites, vacinação contra Covid-19 e gripe, além da entrega de kits de "redução de danos".

Tambéme estarão à disposição da população, informações sobre o programa Bolsa Família e a tarifa social de energia elétrica, além do esclarecimento de dúvidas sobre o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

No evento, será possível ainda obter, com gratuidade, segunda via de documentos como certidões de nascimento, casamento e óbito, e também retificação de nome.

Adicionalmente, será promovido um plantão para elaboração e impressão de currículos, bem como a distribuição de material informativo acerca da diversidade e inclusão.

Carlos Santos, diretor-presidente da instituição, destacou a relevância da ação e o compromisso com as singularidades de cada letra da sigla.

“É crucial reconhecer e valorizar as especificidades de cada letra do nosso arco-íris. Nosso objetivo neste dia é oferecer à comunidade de mulheres lésbicas e à ampla comunidade LGBTQIAP+ o acesso gratuito a serviços que, frequentemente, são inacessíveis devido à marginalização e vulnerabilidade que enfrentam. A cidadania também é um direito da comunidade LGBTQIAP+”, finalizou Santos.

Tatiane Franco, psicóloga que integra a instituição, refletindo sobre o Dia da Visibilidade Lésbica no 29 de agosto, destacou que "o acolhimento e o cuidado são essenciais todos os dias, mas, neste marco tão significativo, eles se tornam ainda mais cruciais. Muitas mulheres lésbicas enfrentam duplas discriminações, tanto por sua orientação sexual quanto por serem mulheres. Aqui, no dia da visibilidade lésbica, reforçamos nosso compromisso de oferecer um espaço seguro e acolhedor para essas mulheres. Elas têm o direito de serem vistas, ouvidas e, principalmente, de receberem cuidados adequados à sua realidade e experiências", disse.

