Dia da Visibilidade Lésbica: Recife terá sessão de cinema ao ar livre para celebrar a data

Para marcar o Dia da Visibilidade Lésbica, celebrado nesta dia 29 de agosto, a Prefeitura do Recife vai promover uma sessão de cinema ao ar livre com a exibição do documentário pernambucano “Assim como o ar, sempre nos levantaremos”, nessa terça-feira (29), às 18h, no Centro de Referência em Cidadania LGBTI+, na Boa Vista.

Ao término, será realizada uma roda de diálogo com o público presente, mediada por Laleska Santos, coordenadora do Núcleo LBT da Secretaria da Mulher da capital; Irene Freire, gestora do Centro; e Sérgio Pessoa, presidente da Comissão da Diversidade da OAB-PE.

O documentário da cineasta pernambucana Clara Angélica coloca em foco a visibilidade de mulheres lésbicas, bissexuais, transexuais e travestis. Além de retratar suas angústias e medos, o longa-metragem mostra - na rotina de suas vidas e nas relações familiares - a resistência, a luta por seus direitos, por suas vidas.

A ação da Secretaria da Mulher do Recife faz parte de uma edição especial do projeto CineDelas. A entrada para exibição do documentário é gratuita. O Centro de Referência em Cidadania LGBTI+ está localizado na Rua dos Médicis, 86, Boa Vista.

