AMOR À PÁTRIA Dia da Vitória: Exército celebra 80 anos do triunfo da FEB na Segunda Guerra Mundial Evento reuniu autoridades civis e militares no parque 13 de Maio

Diversas autoridades civis e militares, além de políticas, se encontraram no Parque 13 de Maio, nesta quinta-feira (8), para celebrar o Dia da Vitória. A data faz alusão aos 80 anos do triunfo da Força Expedicionária Brasileira (FEB) na Segunda Guerra Mundial (1939 a 1945).

Evento reuniu centenas de pessoas, no Parque 13 de Maio | Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Estiveram presentes no evento autoridades como a vice-governadora de Pernambuco, Priscila Krause (PSD); o vice-prefeito e secretário de Infraestrutura do Recife, Victor Marques; o procurador Ricardo Lapenda Figueroa (representando o Procurador Geral de Justiça de Pernambuco); e a desembargadora federal e vice-presidente do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, Joana Carolina Lins Pereira.

Familiares de ex-combatentes e do Capitão Souza, de 100 anos, herói de guerra e veterano da FEB, compareceram à celebração. Eles participaram do descerramento da placa alusiva às oito décadas, e 11 parentes receberam um diploma de reconhecimento pelos feitos durante a batalha.

Filha do ex-pracinha José Amaro da Silva, de 104 anos, que lutou durante a guerra, Lúcia Alves, de 72 anos, recebeu a honraria em nome do pai. Ele combateu na Itália e é o mais veterano em Pernambuco. José, que deixou a vida militar logo após a guerra, foi acometido com a doença de Alzheimer, há 8 anos, e não pôde comparecer ao local.

Ao falar dos cuidados com o pai, Lúcia declarou à Folha de Pernambuco que, diariamente, coloca canções que marcaram a vida militar dele, como a "Canção do Expedicionário". Mesmo sem lembrar de momentos da vida, ela se emocionou ao dizer que ele faz, levemente, os toques da canção na cadeira em que fica sentado.

“Ele tem uma história vitoriosa. Perdeu o pai quando tinha três meses. Minha avó trabalhava muito. Ele só estudou até a 2ª série primária e tem muito orgulho de ter ido para a guerra. Assim que chegou [do combate], pegou a mãe em Barreiros [Mata Sul de Pernambuco] e veio morar no Recife", revelou. "O orgulho dele é ter servido durante a guerra. Quando estava lutando, ele agradecia, todos os dias. Somos 14 irmãos, além de netos e bisnetos. Queríamos que ele estivesse aqui, mas iria ficar agitado. Talvez, até não ficasse, quando ouvisse os hinos. Ele escuta, diariamente, a ‘Canção do Expedicionário’, o ‘Hino Nacional’ e o ‘Hino da Independência’”, explicou ela.

Ouça a 'Canção do Expedicionário'

Eternos pracinhas brasileiros, como José Amaro da Silva, tiveram papel decisivo na FEB nos campos de batalha italianos durante o confronto. Naquela época, o Brasil foi o único país latino-americano a enviar tropas ao teatro de operações europeu, a fim de contribuir para o restabelecimento da paz mundial. Foram 25.374 brasileiros enviados. Do total, 655 eram pernambucanos. Deles, 13 perderam a vida.

Veja os nomes dos pernambucanos que morreram durante a 2ª Guerra Mundial

2º Tenente Manoel Barbosa da Silva (morto em 22/10/1944)

2º Sargento Severino Barbosa de Farias (morto em 12/12/1944)

3º Sargento José de Souza (morto em 12/12/1944)

Cabo Epitácio de Souza Lucena (morto em 12/12/1944)

Cabo Eutrópio Wilhelm de Freitas (morto em 13/03/1945)

Cabo Gonçalo de Paiva Gomes (morto em 04/07/1945)

Cabo Hermínio Antônio da Silva (morto em 29/11/1944)

Cabo Honório Corrêa de Oliveira Filho (morto em 05/01/1945)

Cabo José Graciliano Carneiro da Silva (morto em 24/01/1945)

Cabo Otávio Sinésio de Aragão (morto em 30/11/1944)

Cabo Walmir Ernesto Holder (morto em 26/02/1945)

Soldado José Gomes de Barros (morto em 12/01/1945)

Soldado Joaquim Xavier de Lira (morto em 13/02/1945)

A iniciativa visou também difundir os feitos heroicos desses soldados, reverenciar a memória dos que deram a vida em defesa da democracia e reforçar o civismo e os valores democráticos junto ao público interno e externo do Exército.

A vice-governadora Priscila Krause (PSD) destacou a história de bravura dos pernambucano e brasileiros numa batalha tão decisiva e que contribuiu para a libertação dos eixos ocupados pela Alemanha nazista. Durante a entrevista, ela indicou que Pernambuco sempre foi vanguarda da defesa dos valores de liberdade, republicanos e democratas.

Krause lembrou da Batalha do Monte das Tabocas (3 de agosto de 1645), Batalha de Guararapes (18 e 19 de abril de 1648 e 19 de fevereiro de 1649), Revolução Pernambucana (1817) e a Confederação do Equador (1824).

Vice-governadora de Pernambuco, Priscila Krause (PSD) | Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

“Pernambuco foi República por 4 meses e 27 dias. Nosso estado emprestou seus homens a essa luta, que representa a vitória sobre a obra, talvez, mais cruel que a humanidade já tenha inventado, que foi o nazismo, que exterminou diversas populações. O que fica é um exemplo como esse que, num momento de tensão mundial, onde a paz está ameaçada, a gente lembre da nossa história recente e não permita que manifestações neonazistas e antissemitas cresçam e se espalhem pelo mundo, pelo Brasil e por Pernambuco”, disse ela.

Mais do que uma celebração, o Dia da Vitória é um tributo à coragem e ao sacrifício dos brasileiros que lutaram por um mundo livre.

Durante discurso ao público, o comandante militar do Nordeste, General de Exército Maurílio Miranda Netto Ribeiro, leu a Ordem do Dia, aprovada pelo ministro da Defesa, José Mucio Monteiro, e ainda homenageou a memória dos combatentes.

Ele frisou que o Brasil precisa de pessoas que, de fato, amem a pátria. Ribeiro reforçou ainda o “inalienável compromisso do Brasil e das Forças Armadas com a defesa da democracia, com a defesa da paz e a liberdade no mundo”.

Comandante militar do Nordeste, General de Exército Maurílio Miranda Netto Ribeiro | Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

“Foram 25.374 pessoas que não tiveram os nomes divulgados amplamente. São anônimos, mas que tiveram como grande virtude - porque eles não abriram mão do compromisso que cada um fez, perante a Bandeira Nacional - defenderem a pátria com o sacrifício da própria vida para defender a nossa gente, as nossas riquezas, famílias, cultura, liberdade, soberania e a nossa pátria”, comentou o líder.

Ex-combatente mais antigo em Pernambuco, Severino Gomes de Souza (Capitão Souza), de 100 anos, é natural de Câmara, no Rio Grande do Norte. Recentemente, o potiguar recebeu o título de cidadão pernambucano na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) e comentou sobre o reconhecimento.

O capitão Souza, de 100 anos | Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

“Eu já era pernambucano de coração, há muitos anos. Moro aqui há bastante tempo e sempre admirei, desde os tempos antigos. Nós temos o Guararapes aí para fazer com que amemos mais e mais Pernambuco. Por favor, respeitem a nossa pátria, amem o Brasil. Ele merece o nosso amor, o nosso apoio, sobretudo nas atitudes, que elas sejam altamente positivas em benefício do nosso país”, desejou ele.

Leia o texto do Exército Brasileiro, alusivo ao Dia da Vitória

“8 DE MAIO - DIA DA VITÓRIA

Neste dia solene, em que o mundo comemora os oitenta anos do término da Segunda Guerra Mundial, o Exército Brasileiro rende a mais profunda homenagem aos bravos combatentes que, com inigualável coragem e sacrifício, lutaram pela paz e pela democracia nos campos de batalha da Europa.

O dia 8 de maio de 1945 gravou-se, indelevelmente, na história da humanidade como o marco do triunfo das Forças Aliadas sobre a tirania e a opressão do regime nazifascista. Nesta data, celebramos não apenas o fim do confronto mais devastador que o mundo testemunhou, mas também reafirmamos o nosso compromisso inabalável com os princípios e valores pelos quais heroicos e anônimos soldados deram suas vidas.

O Brasil teve participação efetiva nesse conflito global. Fomos a única nação latinoamericana a enviar tropas ao teatro de operações europeu, a fim de contribuir para o restabelecimento da paz mundial, um fato que enche de orgulho os brasileiros e, em especial, cada integrante do Exército. A Força Expedicionária Brasileira (FEB), composta por cerca de 25 mil militares, oriundos de todos os rincões de nossa Pátria, escreveu com sangue, suor e valentia algumas das páginas mais gloriosas de nossa história militar.

As façanhas da FEB na Campanha da Itália são os testemunhos eloquentes da bravura e da competência de nossas forças. Desde o desembarque do 1º Escalão, chefiado pelo General Zenóbio da Costa, em julho de 1944, até as derradeiras batalhas de abril de 1945, nossos soldados enfrentaram condições adversas e um inimigo aguerrido com determinação inabalável.

Após um breve período de aclimatação, a FEB, sob a liderança do General Mascarenhas de Moraes, iniciou as operações, substituindo unidades norteamericanas na desafiadora Linha Gótica. A partir daí, os combates se sucederam e as primeiras conquistas foram assinaladas: Massarosa, Camaiore, Monte Prano e Fornaci foram determinantes para a consolidação de posições estratégicas, preparando o terreno para futuras ofensivas aliadas.

No prosseguimento, a tomada de Monte Castelo, em 21 de fevereiro de 1945, foi um dos mais notáveis feitos de nossas armas. O terreno inóspito e o intenso fogo inimigo exigiram que nossos pracinhas atuassem com bravura inigualável para alcançar o topo da elevação. Esse êxito abriu caminho para o avanço aliado rumo a Bolonha. As vitórias subsequentes em Monte Belvedere, Castelnuovo, La Serra e Montese foram seguidas pela audaciosa manobra que resultou na rendição da 148ª Divisão de Infantaria Alemã, da Divisão Italiana Bersaglieri e de integrantes da 90ª Divisão Panzer, em Fornovo di Taro. Esse último feito consolidou a reputação da FEB como uma força de combate de primeira linha, culminando com a captura de, aproximadamente, 20 mil soldados inimigos e a apreensão de um vasto arsenal bélico.

O legado da FEB e de todos os brasileiros que atuaram nesse conflito mundial transcende o âmbito militar e evoca, constantemente, a importância de permanecermos vigilantes na defesa dos valores democráticos e da liberdade. Neste Dia da Vitória, ao reverenciarmos todos aqueles que combateram no maior confronto da história da humanidade, renovemos nosso compromisso com os mais elevados ideais de nossa Nação e com os princípios do invencível Exército de Caxias! Que o exemplo de coragem, determinação e amor à Pátria de todos os integrantes da FEB continue a nos inspirar em nossa missão de servir e proteger o Brasil!

Salve a Força Expedicionária Brasileira! Viva o Dia da Vitória!”

