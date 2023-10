Dia das Crianças: confira atrações gratuitas da RMR nas comemorações desta quinta (12)

A- A+

O Dia das Crianças, comemorado nesta quinta-feira (12), pode ser comemorado gratuitamente na Região Metropolitana do Recife (RMR) com diversas atrações, como shows, contação de histórias, brincadeiras e gincanas educativas.

A Folha de Pernambuco preparou um apanhado das principais atrações gratuitas da programação reservadas para o público infantil, passando pelos principais parques da cidade, mostras no Espaço Ciência e até eventos especiais no Movimento Pró-Criança.

Diversão de sobra nos parques

Programação para o Dia das Crianças nos parques do Recife. - Foto: Sandokan Xavier / Arquivo Setur-L

Como parte da programação para o Dia das Crianças, a população poderá aproveitar atrações gratuitas nos Parques da Macaxeira, Santana, Segundo Jardim de Boa Viagem, além de atividades também no Ibura e na Imbiribeira, das 14h às 20h. As crianças poderão aproveitar show do Mágico Wally Garret, além de atividades de recreação e patinação.

Confira, abaixo, a programação completa.

Parque Macaxeira, das 14h às 20h

- Futebol de Sabão

- Muro de Escalada

- Tobogã

- Euro bang

- Kid play

- Recreação (Gincanas, Pinturas e Oficinas)

- Apresentação Artística

Mágico Wally Garrett, das 16h às 17h

Bolo Fofo, das 17h às 18h

Parque Santana, das 14h às 20h

- Circo

- Recreação (Gincanas, Pinturas e Oficinas)

- Apresentação Artística

Patrulha Kid, das 16h às 17h

Banda Alegria de Brincar, das 17h às 18h

Segundo Jardim, das 14h às 20h

- Patinação

- Recreação (Gincanas, Pinturas e Oficinas)

- Apresentação Artística

Contos de Cordel: As aventuras de Luiza e Tinel, das 16h às 17h

Banda Mateus e Katilinda - 60 anos da Xuxa, das 17h às 18h

Irmã Dorothy - 14h às 20h

(Av. Sul Gov. Cid Sampaio Nº 115 - Imbiribeira)

- Kid Play Gigante

- Tobogã Gigante

- Futebol de Sabão

- Cama elástica

- Piscina de Bola

- Recreação

- Apresentação artística

Ibura - 14h às 20h

(Rua Terra Branca, Cohab)

- Kid Play Gigante

- Tobogã Gigante

- Futebol de Sabão

- Cama elástica

- Piscina de Bola

- Recreação

- Apresentação artística

Abertura especial do Espaço Ciência

Espaço Ciência reserva programação especial para a criançada. - Foto: Divulgação/Espaço Ciência

O Espaço Ciência, localizado no bairro de Salgadinho, em Olinda, trará programação em celebração ao Dia das Crianças. O Museu funcionará em dois turnos: das 9h ás 12h e das 13h às 16h, com última entrada às 15h. Como atrações, estão experimentos tradicionais, como sessão de cinema, passeio de barco, observação solar, lançamento de foguetes e das oficinas "Sistema Solar na Palma da Mão" e "Criando EcoJoias".

Quem deseja participar do passeio de barco, oficina Sistema Solar na Palma da Mão e Oficina Criando EcoJoias deve chegar até meia hora antes do início de cada expediente e retirar uma senha na recepção. Serão disponibilizadas 20 fichas por sessão, com atividades totalmente gratuitas. Confira, abaixo, a programação completa.

13h30 às 14h30 e 15h – Cine Ciência

10h às 11h50 | 13h às 15h45 – Observação solar

10h às 11h50 | 13h às 15h45 – Lançamento de Foguetes

10h | 11h | 14h | 15h (duração de 30 min) – Oficina Sistema Solar na Palma da Mão

Celebração no Movimento Pró-Criança

Movimento Pró-Criança atende milhares de crianças e adolescentes na RMR. - Foto: Divulgação/Movimento Pró-Criança

O Movimento Pró-Criança promove uma programação especial para o Dia das Crianças. Ao longo dos anos, o movimento já impactou a vida de mais 50 mil pessoas em situação de vulnerabilidade social na RMR, pretende receber aproximadamente 600 contemplados pelos programas da organização, que receberão uma homenagem durante o feriado. As atrações incluem brincadeiras, gincanas e entrega de brinquedos e kits, das 9h às 13h, na Unidade da organização nos Coelhos, no bairro da Boa Vista, área central do Recife.

Confira, abaixo, a programação completa.

9h - Chegada das crianças - início das brincadeiras (brinquedos infláveis, super-heróis, entre outros)

9h - 12h - Distribuição lanche (contínuo)

12h -Entrega dos kits e brinquedos

13h - Previsão de encerramento



