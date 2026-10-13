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Olinda: Mata do Passarinho celebra Dia das Crianças com atividades de educação ambiental e trilha

Brincadeiras e arte-educação também fazem parte da programação, que será gratuita

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Dia das Crianças na Mata do Passarinho terá programação gratuita nesta quarta-feira (14), em OlindaDia das Crianças na Mata do Passarinho terá programação gratuita nesta quarta-feira (14), em Olinda - Foto: Prefeitura de Olinda/Divulgação

A programação em homenagem ao Dia das Crianças continua em Olinda nesta quarta-feira (14), em evento voltado para o público infantil na Reserva de Floresta Urbana Mata do Passarinho.

O projeto, realizado em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente e Gestão Urbana de Olinda e a Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH), reúne as crianças entre 9h e 12h no espaço, localizado na Rua do Passarinho.

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A entrada é gratuita e aberta para todas as crianças, por demanda espontânea. Durante a recreação, serão realizadas atividades voltadas para a educação ambiental, arte-educação, brincadeiras e até uma trilha ecológica. 

O intuito deste programa social é trazer o público infantil mais para perto da biodiversidade regional, com reflexões acerca da preservação ambiental e conhecimentos sobre a fauna e flora.

Serviço - Dia das Crianças na Mata do Passarinho
Quando: Quarta-feira (14), das 9h às 12h
Onde: Reserva de Floresta Urbana Mata do Passarinho — Rua do Passarinho, nº 6-10, Olinda
Público: Crianças e famílias
Entrada: Gratuita
Inscrição: Não é necessário agendamento; participação por demanda espontânea.

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