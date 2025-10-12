A- A+

Pernambuco Dia das Crianças: Palhaço Chocolate celebra 50 anos de carreira no Recife Criado nos anos 1970, o Palhaço Chocolate já se apresentou em escolas, praças e teatros, encantando gerações com seu humor e mensagens positivas

O Parque Treze de Maio, no centro do Recife, recebe dezenas de famílias neste domingo (12), Dia das Crianças, para o show do Palhaço Chocolate, que comemora 50 anos de carreira.

Acompanhado de seus passistas e personagens de super-heróis, o Palhaço Chocolate desfilou no carro de bombeiro em volta do Parque, saudando e convidando o público, enquanto sua banda já aquecia no palco. O anfitrião subiu ao palco por volta das 15h, para um show de aproximadamente três horas de duração.

“Estamos aqui no Parque Treze de Maio para você mamãe, papai, titio, titia, vovô, vovó e todas as crianças, é um show lindo! São 50 anos de emoções, de alegria, de cultura, muita educação e informação”, celebrou Ulisses Dornelas, o eterno Palhaço Chocolate.

























Festa de cores

Com participações especiais de personagens infantis, corpo de baile, artistas circenses e músicos convidados, o evento ofereceu uma tarde de cultura, lazer para toda a família.

50 anos

Com uma trajetória dedicada à arte e à educação, Ulisses Dornelas se consolidou como uma das figuras mais queridas da cena cultural pernambucana. Criado nos anos 1970, o Palhaço Chocolate já se apresentou em escolas, praças e teatros, encantando gerações com seu humor e mensagens positivas.

Um dia em família

A técnica de enfermagem Alessandra de Assis, 26 anos, aproveitou a oportunidade para curtir o Dia das Crianças com sua filha, Luna Mirela, 6 anos.

“Já viemos outras vezes e hoje está melhor pois está mais vazio e menos tumulto, deu pra ver melhor!”

Neila Santos, 27 anos, e seu esposo Márcio levaram o pequeno Benício, 3 anos, para curtir um dia diferente. “A gente tá gostando muito, achamos muito organizado, está sendo muito bom”, elogiou.

“Viemos pela diversão. Que seja um dia tranquilo, sem roubos e com muita alegria para as crianças”, disse a cabeleireira Silvia Carmem, 43 anos, que foi ao Parque com seus filhos Benjamim, Bruna e Alfredo.

