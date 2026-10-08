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Lazer Dia das Crianças: confira roteiro com opções de lazer para celebrar a data no Recife e na RMR Programação reúne atividades em shoppings, praças e espaços culturais, com opções para toda a família

Neste Dia das Crianças, comemorado na próxima segunda-feira (12), não vão faltar atividades para a criançada. Com música, teatro, exposições, brincadeiras e espaços de lazer, a Região Metropolitana do Recife (RMR) terá uma programação recheada de atrações para toda a família.

A Folha de Pernambuco reuniu algumas das principais opções de lazer para celebrar a data dedicada aos pequenos. O roteiro inclui eventos nos principais shoppings da RMR, além de parques e espaços culturais.

As opções de diversão seguem para além do feriado de segunda-feira (12), com alternativas gratuitas e pagas para diferentes idades. Confira a programação e escolha onde aproveitar!

Shoppings

Shopping Tacaruna

No Shopping Tacaruna, no bairrro de Santo Amaro, área central do Recife, as atividades acontecem nos dias 11 e 12 de outubro. No rooftop do shopping, a programação ficará por conta da Turma do Mizack com teatro de fantoches que contam histórias do Fundo do Mar e da Turma do Dinossauro. As sessões são sempre às 17h, gratuitamente.

Já na Praça de Eventos, os pequenos poderão acompanhar a exposição Mundo Marinho Tacaruna, que reúne réplicas de animais marinhos em proporções gigantes. Além das figuras, o espaço conta com oficinas, mini playground e um barco cenográfico para fotos. Toda a programação é gratuita.

O Mundo Marinho Tacaruna é uma das opções de lazer para o Dia das Crianças - Foto: Shopping Tacaruna / Divulgação

Outras opções são as instalações fixas do Shopping Tacaruna, como o Game Station, o Vila Trampolim e o Taca Land Park.

Shopping Patteo Olinda

Em Olinda, o Shopping Patteo traz diferentes opções de lazer, entretenimento e diversão para toda a família. No piso L2, o espaço sensorial "Pé na Areia Prainha" conta com piscina de areia, trampolins e escorregadores temáticos. Os valores começam em R$ 25 .

Na Praça de Eventos, o parque inflável "Universo Divertido" reúne piscina de bolinhas, trampolins, estruturas escaláveis e obstáculos inspirados no espaço sideral. Os ingressos custam a partir de R$ 49,90 para 20 minutos, podendo chegar a R$ 69,90 para 60 minutos.

Por fim, na Livraria Leitura, próxima à Praça de Alimentação no piso L3, os pequenos são convidados a se aproximarem do universo literário de forma lúdica e interativa. O Shopping Patteo conta ainda com opções fixas de lazer para as crianças, com o Game Station, Laser Tag, Salti Verso e Cinépolis.

Plaza Shopping

Já no Plaza Shopping, no bairro de Casa Forte, Zona Norte do Recife, a programação cultural começou ainda no dia 3 de outubro e segue até o feriado do dia 12. No sábado (10), as apresentações ficam por conta da Turminha dos Gibis, às 15h, e dos Heróis em Ação, às 17h. Já no domingo (11), quem abre a programação às 15h é o Ludicanto, e o Filhotes ao Resgate encerra às 17h.

Na segunda-feira (12), às 15h, se apresentam as Princesas do Reino Gelado e, fechando a programação no Dia das Crianças, o Mágico Rodrigo Lima se apresenta às 17h. As apresentações são realizadas sempre na Praça de Alimentação, no piso L5, de forma gratuita.

Shopping Guararapes

Em Jaboatão dos Guararapes, o Circo do Tirú é destaque na programação do Shopping Guararapes. Com o espetáculo "Nordestinamente", o circo traz uma dose de humor para toda a família. As sessões ocorrem de quinta a domingo e nos feriados, com ingressos a partir de R$ 40.

O Circo Tirú é um dos destaques da programação do Shopping Guararapes - Foto: Shopping Guararapes / Divulgação

Na Praça de Eventos, a diversão fica por conta do Parque da Peppa Pig, com ingressos custando de R$ 60 a R$ 90. O Park dos Infláveis, no piso G3, também integra a programação com pula-pulas, tobogãs e piscina de bolinhas.

Para quem quer se estender no shopping, a Vila Trampolim, o Game Station e a Cinépolis completam a programação.

Shopping Recife

O Shopping Recife recebe, nos dias 10, 11 e 12 de outubro, das 16h às 22h, o Novo Quintal Itinerante, um espaço pensado para estimular a criatividade, a interação e a imaginação das crianças de forma gratuita.

A programação conta com oficinas criativas e sensoriais, além de um ambiente preparado para diferentes possibilidades de brincadeiras.

Para os fãs da Disney, a Dream Store também terá programação especial no feriado. Até o dia 12, os pequenos poderão participar de atividades como personalização de coroas, oficinas do Homem-Aranha e Toy Story e treinamento Jedi, sempre a partir das 16h.

O VR Land integra a lista de opções para o feriado. A operação conta com carro futurista, arena de realidade virtual e Cinema Voador. O espaço funciona segunda a sexta, das 12h às 22h; aos sábados, das 10h às 22h; e aos domingos e feriados, das 13h às 21h.

Os ingressos podem ser adquiridos online ou diretamente no local.

Shopping RioMar Recife

No dia 12 de outubro, o Circo da Trup chega para alegrar o Dia das Crianças do Shopping RioMar.

O espetáculo acontece às 16h, de forma gratuita, na Praça de Alimentação do piso L3. A apresentação traz Trup da Alegria com números circenses, malabaristas, equilibristas e o Mágico Papito.

O Circo da Trup será a tração principal do Dia das Crianças do Shopping RioMar | Foto: Arnaldo Carvalho / Especial para o RioMar Recife

Parques

Diversos parques do Recife realizam ações gratuitas durante todo o final de semana.

No Parque Santana, na Zona Norte do Recife, a programação começa no dia 10 com a Festa das Crianças do Pé na Tábua Skate Social. O evento começa às 10h, e contará com mini campeonatos, brincadeiras e brindes.

As comemorações no parque seguem até 17 de outubro, quando ocorre o campeonato de bicicross Copinha das Crianças de BMX. E, para os mais aventureiros, um treino gratuito de parkour será oferecido às 14h30.

Tio Bruninho será a atração do Parque Dona Lindu, em Boa Viagem, no dia 11 de outubro. A apresentação será realizada no palco voltado para a esplanada. Já no dia 12, a Orquestra Infantil Criança Cidadã encerra a programação com um concerto gratuito no teatro Luiz Mendonça, dentro do parque.

Já no Parque da Jaqueira, a programação começa com a Oficina Sonhos, no dia 12 de outubro, às 14h. Nela, os pequenos poderão escrever uma carta contando seus desejos para o espaço.

Mais tarde, às 15h, a criançada poderá participar de uma oficina de malabares. Encerrando o feriado, a 1ª Mostra de Aéreos Circenses da Jaqueira ocorre às 16h30 e segue até às 18h.

Por fim, o Parque de Apipucos, na Zona Norte do Recife, irá oferecer uma agenda cheia de atividades. Na tarde de 10 de outubro, a turma do ATO Teatro apresenta uma leitura de “Os Três Coroados”, de Luís Felipe Botelho. A gastronomia ficará por conta do Festival de Sabores.

Já no dia 12, os pequenos poderão aproveitar o cinema ao ar livre com o filme “Frozen - Uma Aventura Congelante”, exibido às 16h, no Cine Apipucos.

Caixa Cultural

Misturando musica, teatro e brincadeiras, a Caixa Cultural recebe a apresentação "Cantabrincando", com o projeto musical Grandes Pequeninos, voltada ao público infantil.

As apresentações ocorrem de 10 a 12 de outubro, com duas sessões diárias, sempre as 11h e às 16h.

Os ingressos custam entre R$ 15 e R$ 30, e podem ser adquiridos através da bilheteria virtual sympla.

Olha! Recife

O fim de semana do Dia das Crianças terá programação especial no Olha! Recife, com um roteiro pensado especialmente para o público infantil.

Saindo da Praça do Arsenal no sábado (10), às 14h, o passeio de ônibus "Animais Fantásticos" apresenta o Recife de forma lúdica por meio de criaturas místicas e imaginárias, como sereias, dragões e o Leão Gigante de Nuca, que integram a arquitetura e os monumentos da cidade. As inscrições estão abertas no site oficial do Olha! Recife.

Roreito do Olha! Recife apresenta a cidade de forma lúdica para o público infantil - Foto: Sandokan Xavier / Arquivo Setur-L

A programação também oferece, entre os dias 10 e 16, roteiros para toda a família. No sábado, às 9h, ocorre o percurso "Recife e Suas Pontes". Os passeios "Correios do Recife" a pé e "Recife de Fé" de bicicleta saem no dia 11. Já o percurso "Recife Walking Tour" ocorre nos dias 14 e 16, todos com saída da Praça do Arsenal.

Veneza Water Park

No parque aquático Veneza Water Park, em Paulista, a programação será voltada as crianças atendidas pelo Instituto do Autismo.

A programação acontece nesta sexta-feira (9), e faz parte da campanha “Antes de tudo, uma criança”, que busca ampliar o olhar da sociedade sobre as pessoas autistas.

Além das ativações do parque, os pequenos e suas famílias terão música ao vivo com a Turminha da Inclusão.

No parque aquático Veneza Water Park, a programação será voltada as crianças atendidas pelo Instituto do Autismo - Foto: Cassiano Henrique / Divulgação

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