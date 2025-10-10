A- A+

Agenda Dia das Crianças: veja as dicas de diversão para a data durante o fim de semana no Recife e na RMR No dia 12 de outubro, é comemorado o Dia das Crianças, com opções de atividades para toda a família

Com a chegada do Dia das Crianças, comemorado no próximo domingo (12), os pequenos terão muitas opções de diversão durante todo o final de semana no Recife e na Região Metropolitana.

A agenda tem programações especiais e variadas em parques, praças e shoppings. Entre atividades gratuitas e pagas, o público poderá curtir a data com música, brincadeiras e oficinas educativas.

A Folha de Pernambuco reuniu algumas opções para quem deseja aproveitar o dia em família.

Confira a programação para o fim de semana do Dia das Crianças:

Recife



Parques

Os parques da Jaqueira, Dona Lindu, Santana e Apipucos realizam ações gratuitas para a data.

Em Apipucos, na Zona Norte do Recife, o Festival Sabores do Parque Apipucos, oferece música, comidas, oficinas e brincadeiras no sábado (11), das 12h às 21h.

No Parque Dona Lindu, em Boa Viagem, na Zona Sul, o domingo (12) será dia de show do Tio Bruninho com convidados como Almir Rouche, Irah Caldeira, Dany Myler, Capitão Pitomba, Raul Lopes e Helena Magalhães, a partir das 12h.

Brincadeiras e animação também garantem os momentos de confraternização das famílias, além da tradicional Feira do Lindu.

No mesmo dia, o “Domingos na Jaqueira”, no bairro das Graças, ocorre das 10h às 20h, na área próxima ao parquinho do Foguetão, com oficinas, shows e brincadeiras no EcoNúcleo.

Já no Parque Santana, a diversão ficará com o Palhaço Piripaque, que se apresenta às 16h para animar o público infantil.

Crianças brincando em parque no Recife | Foto: Rafael Melo/Folha de Pernambuco

Shoppings

O Plaza Shopping, em Casa Forte, realiza o segundo fim da programação especial voltada ao Dia das Crianças Plaza. A ação será no piso L4 e vai contar com duas apresentações cênicas por dia, com acesso gratuito.

Para se inscrever, o cadastro deve ser realizado no local, que tem capacidade para até 60 pessoas por sessão, às 16h e às 18h.

A Cia Garret Circus abre a programação nos dois dias com espetáculos cheios de surpresas e irreverência, às 16h.

O público também poderá conferir apresentações imperdíveis com convidados especiais como Ilana Ventura no sábado. Já no domingo, Ylana com o projeto Jangadinha se apresenta às 18h.

Sítio Trindade

O Sítio Trindade, em Casa Amarela, promove a Brasilidades Feira Criativa, que ocorre no domingo, das 15h às 20h.

O ponto alto da celebração será o Espetáculo Circense Exótico com o Palhaço Piripaque, que promete arrancar risadas e suspiros da plateia com sua performance única. Quem abre a festa é o show musical da Palhacinha Estrelada, já a partir das 16h.

Além das atrações circenses, o evento contará com um Encontro de Carros Antigos com o Rota Volks, ideal para os apaixonados por veículos clássicos.

A tradicional Feira Criativa e um espaço gastronômico completo também estarão presentes, oferecendo uma variedade de produtos e sabores para todos os gostos.



Instituto Ricardo Brennand

No domingo, o Instituto Ricardo Brennand, localizado na Várzea, promove o VII Festival Medieval, reunindo atividades educativas e recreativas.

Para participar, os ingressos são os mesmos de acesso ao museu e podem ser adquiridos no site de forma antecipada ou na bilheteria do espaço.

Entre as atrações estão oficina de esgrima, apresentação de mágica com Rapha Santacruz, pintura, cama de gato e outras experiências lúdicas.

Encerrando a programação, às 16h, o público poderá curtir o show do Mundo Bita – Festa dos Bichos, na área externa do museu.

Olinda

A Região Metropolitana do Recife também contará com opções para todo o público. Na cidade de Olinda, a prefeitura promove atividades no Sítio de Seu Reis, ao lado da Praça do Carmo, no sábado (11).



A programação, que é extensa para os pequenos e toda a família, tem início às 14h e contará com diversas oficinas, além de feira de economia criativa, brinquedos infláveis, música e muito mais, tudo ao ar livre.

Uma das atrações esperadas será Rapha Santacruz, que vai apresentar o espetáculo “O Matuto”. O mágico une ilusionismo com teatro, palhaçaria, música, circo e cultura popular em um show, a partir das 16h30.

Jaboatão dos Guararapes

Em Jaboatão dos Guararapes, também na Região Metropolitana do Recife, o Shopping Guararapes está em clima de festa para celebrar a Semana das Crianças com uma programação recheada de diversão, promoções e experiências inesquecíveis para toda a família.

Entre os destaques, está o Parque Mundo Bita, instalado na Praça de Eventos. O espaço, inspirado na criação pernambucana que conquistou o país, traz o Brincar de Música, com uma área lúdica que tem instrumentos e atividades sensoriais, e o Trampolim dos Dinos, que simula o voo de um pterossauro.

A atração oferece uma sessão especial para o sábado (11), das 9h às 10h, com a presença dos personagens para abraços e fotos com as crianças, encerrando sua temporada no domingo (12), com ingressos ainda disponíveis.

Outra grande pedida é o Game Station, que foi recentemente reinaugurado com novos brinquedos, simuladores e experiências imersivas, tornando-se ainda mais divertido para todas as idades. Para quem quiser começar o dia mais cedo, o Parque abrirá às 9h, antes do horário das demais operações.

O Park dos Infláveis, localizado no G3 do edifício garagem, também entra na programação com uma promoção especial de R$ 30,00 para quem garantir o ingresso entre 10h e 13h no dia 12. O espaço conta com mais de 30 brinquedos, tobogãs gigantes e circuitos interativos.

Outra opção é o Jump Around, o maior castelo inflável da América Latina, que ocupa a área externa do shopping até 9 de novembro, com funcionamento de quinta a domingo, das 15h às 21h.

Com 2.500 m², a atração combina escorregadores gigantes, pistas de obstáculos e áreas interativas, sempre supervisionado por monitores especializados.

Os ingressos custam R$ 40 (30 minutos, todos pagam meia) e pessoas com deficiência têm valor promocional de R$ 20, com direito a um acompanhante gratuito.

A rede de cinema Cinépolis completa a agenda com a Semana da Criança, que segue até o dia 12, oferecendo ingresso 2x1 para membros do Club Cinépolis e um combo especial de pipoca e bebidas disponível para todo o público.

Veja também