Dia das Crianças: saiba os melhores horários para tomar banho de mar e como fazê-lo de forma segura

A- A+

O feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida está chegando e, com ele, a possibilidade de enfrentar as altas temperaturas com banhos de mar no litoral pernambucano. Para orientar a população sobre o melhor banho de mar e a forma mais segura de se refrescar na praia, o Comitê Estadual de Monitoramento aos Incidentes com Tubarões (Cemit) emitiu um alerta sobre cuidados.

Para quem vai aproveitar o feriado no Litoral Sul de Pernambuco, é necessário saber que o trecho de 2,2 km da Praia de Piedade, entre a Igrejinha de Piedade e o Hotel Barramares, localizado ao lado do Hospital da Aeronáutica, tem proibição de banho de mar por conta de altas taxas de ataques de tubarão na área.

Um trecho de 33 km, entre a Praia do Farol, em Olinda, até os coqueirais da Praia do Paiva, no Cabo de Santo Agostinho, é considerado um trecho de atenção para banhistas, que devem seguir as orientações dadas pelo Comitê (listadas abaixo). Segundo o Decreto estadual 21.402/1999, nesta área é proibida a prática de atividades náuticas.





Segundo o Comitê, é importante que banhistas utilizem locais para banho em que a área seja protegida por recifes.

"Durante o feriadão teremos maré alta no período da tarde, entre 14h40 e 16h10, com amplitudes que variam de 2.1 a 2.3 metros. Pela manhã, entre 08h40 e 10h05 teremos marés baixas entre 0.2 e 0.4 metros, que são propícias para a formação de piscinas naturais, ou seja, com águas abrigadas pelos recifes. Nos trechos onde o mar é aberto - sem proteção dos recifes - é desaconselhável o banho de mar a qualquer hora do dia ou nível da maré", orientou o órgão.

Entre os dias 12 e 14 de outubro, a lua estará na fase Minguante, período que geralmente apresenta marés de quadratura (ou marés mortas), com níveis de marés mais amenos e ondas fracas. No entanto, as marés serão similares às do dia 15, data que marca o início do período de Lua Nova.

O Cemit orienta que, em época de luas cheia e nova, os banhistas não entrem no mar durante as marés cheias, pois o nível da água e as correntes marítimas ficam mais intensas, causando risco de incidentes com tubarão e afogamentos.

Orientações do Comitê

O BANHO DE MAR DEVE SER EVITADO:

- Em áreas com placas de advertência de riscos de incidentes com tubarões;

- Se estiver com algum tipo de ferida ou sangramento, pois fluidos sanguíneos podem ativar o olfato dos animais;

- Durante períodos chuvosos, que aumentam a turbidez da água, fazendo com que os animais não diferenciam bem suas presas naturais de humanos.

- Em locais próximos às desembocaduras de rios, pois os rios deságuam grandes quantidades de sedimentos e matéria orgânica no mar que, além de deixar a água turva, tende a atrair animais marinhos que podem oferecer riscos de incidentes. Além disso, essas regiões podem ser utilizadas como berçários de algumas espécies de tubarões;

- Se tiver consumido bebida alcoólica;

- Se estiver sozinho(a);

- Se possuir objetivos brilhantes e chamativos, que podem aguçar os sentidos dos animais;

Confira os horários das marés:



Dia 12/10 (quinta-feira)

02h19 – 2.1m

08h39 – 0.4m

14h39 – 2.1m

20h51 – 0.4m



Dia 13/10 (sexta-feira)

02h51 – 2.3m

09h06 – 0.3m

15h08 – 2.3m

21h17 – 0.3m



Dia 14/10 (sábado)

03h21 – 2.3m

09h36 – 0.2m

15h39 – 2.3m

21h49 – 0.3m



Dia 15/10 (domingo)

03h54 – 2.4m

10h04 – 0.2m

16h09 – 2.3m

22h17 – 0.3m

Veja também

Folha Pet Mulher solta dois pitbulls em parque fechado de Belo Horizonte, e um dos animais é baleado