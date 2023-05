A- A+

MÃES Dia das Mães: Bairro do Recife é local escolhido pelas famílias para celebrar o domingo (14) Mamães turistas e recifenses fizeram questão de incluir o Marco Zero na programação

Mamães turistas e recifenses escolheram o Bairro do Recife para celebrar o Dia das Mães, neste domingo (14), ao lado dos seus filhos. Um lugar com muita história, charmosas ruas de paralelepípedo que mantêm até hoje o caminho por onde circulavam os bondes, casarões e construções antigas que enchem os olhos e muita arte, cor e alegria. Com feirinha de artesanato, museus e roteiro gastronômico, o Recife Antigo é a programação perfeita para a família toda.

Floriza Lacerda, de Terezina (PI), conta que é o primeiro Dia das Mães que passa fora da sua cidade ao lado do filho Heitor. "Recife me surpreendeu positivamente. Eu vim aqui há 20 anos, vim agora e achei que a cidade ta muito melhor. Mais bonita, mais segura, gostei de todos os passeios que eu fiz. Me senti muito segura", explica.

Já Fabiana Michele aproveitou a visita do filho Daniel Matheus, que mora no Paraná, para passear pelas ruas turísticas do Bairro do Recife. "Aqui no Recife Antigo é o centro de tudo. É turístico, é cultural e eu gosto de estar em contato com essas coisas do Recife, que lá no Paraná não tem. Então escolhi aqui para passar o Dia das Mães com minha mãe. A gente vai na feirinha do Bom Jesus, comprar umas lembrancinhas, e no Museu Cais do Sertão. Depois, comer uma comidas típicas", contou Daniel.

Giselene Maciel também optou por curtir Dia das Mães no Marco Zero ao lado da filha, Sarah, e da sobrinha Tarcila. "Vou curtir o Dia das Mães nos Armazéns, porque vai ter cover de Elvis Presley e minha mãe, que também está vindo para cá, gosta muito. A gente sempre vem ao Recife Antigo aos domingos, para a feirinha e para passar. Então já é uma programação da família", conta.

Veja também

Prêmio UE condecora Zelensky na Alemanha por compromisso com 'valores' europeus