METRÔ DO RECIFE Dia das Mães: Metrô do Recife funcionará excepcionalmente no domingo (11) Desde o começo de setembro do ano passado, os trens não circulam aos domingos, exceto em situações específicas

O Metrô do Recife funcionará excepcionalmente no próximo domingo (11), Dia das Mães. O anúncio foi feito pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), nesta quinta-feira (8).

Segundo a companhia, os trens irão operar no Dia das Mães das 5h às 23h nas Linhas Centro e Sul. O objetivo é facilitar a mobilidade dos usuários do sistema.

Desde o começo de setembro do ano passado, o Metrô do Recife é paralisado aos domingos para manutenção.

A medida de fechar o Metrô do Recife aos domingos vale por tempo indeterminado, mas foi suspensa em algumas ocasiões, como nas eleições municipais, em outubro; nos domingos de aplicação das provas do Enem, em novembro; durante o período de fim de ano, a pedido de lojistas, em novembro e dezembro; e no começo do último mês de março, por causa do Carnaval.

De acordo com a CBTU, a opção por fechar o Metrô do Recife aos domingos para obras de manutenção foi tomada por conta da janela curta nos intervalos da operação durante a semana — entre 0h e 4h, do fechamento à abertura do dia seguinte.

A companhia afirmou, no início da suspensão, que os serviços eram complexos e, por isso, demandavam mais tempo. A manutenção é feita na via e em outros sistemas das linhas eletrificadas do Metrô do Recife.

