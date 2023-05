A- A+

CHUVAS Dia de chuva forte: veja a tábua de marés no Recife nesta quarta-feira (24) Combinação de chuva com maré alta tende a causar mais pontos de alagamento

Em dia de chuvas fortes no Recife, como esta quarta-feira (24), cresce a preocupação com o nível da maré.

De acordo com a Marinha do Brasil, a maré medida no Porto do Recife alcançou o ponto máximo no dia às 6h45, com 2,0 metros de altura.

A combinação de chuva com maré alta tende a causar mais pontos de alagamento, como os registrados na Região Metropolitana nas primeiras horas desta quarta-feira.

A maré deve alcançar novo ponto baixo às 13h08, com 0,7 metro de altura. No começo da noite, às 19h17, sobe novamente, para 1,8 metro.

Veja a tábua de maré desta quarta-feira:

0h30 - 0,7 m

6h45 - 2,0 m

13h08 - 0,7 m

19h17 - 1,8 m



