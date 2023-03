A- A+

Respeito e inclusão Dia de Conscientização do Autismo: shopping em Jaboatão tem sessão de cinema inclusiva e atividades Pessoas com autismo e acompanhantes pagarão meia-entrada para assistir ao filme

Para marcar o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, o Shopping Guararapes, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, terá uma programação especial para o público com o Transtorno do Espectro Autista (TEA), no domingo (2).

O shopping receberá, a partir das 14h, no corredor do Cinepólis, apresentação de musicoterapia, contação de histórias com o tema "Respeito e Inclusão", palestra, roda de conversa e apresentação de personagens.

Para quem gosta de cinema, haverá uma sessão inclusiva do filme Shazam! Fúria dos Deuses. Na exibição adaptada, não serão mostradas publicidades nem trailers e a iluminação da sala será de 50%, bem como o volume será reduzido.

Pessoas com TEA poderão andar pela sala, entrar e sair sempre que desejarem. Neste dia, a pessoa com autismo e o seu acompanhante irão pagar meia-entrada.

Veja também

Estados Unidos Trump se torna o primeiro presidente dos EUA indiciado