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ESTIMATIVA Dia de Finados: 176 mil veículos devem passar pelas estradas rumo ao Litoral Sul no feriado Rota do Atlântico absorverá a maior parte do fluxo, com previsão de cerca de 122 mil veículos, um aumento de 18,8% em relação a 2025

O feriado do Dia de Finados, celebrado na segunda-feira (2), deve gerar uma movimentação de cerca 176 mil de veículos pelas estradas que levam às praias do Litoral Sul de Pernambuco. A estimativa prevê a circulação entre esta sexta (30) até a próxima terça-feira (3).

Segundo as concessionárias Rota do Atlântico (CRA) e Rota dos Coqueiros (CRC), o volume total representa um crescimento consolidado de 19,4% na comparação com o mesmo período do ano passado.

A Rota do Atlântico absorverá a maior parte do fluxo, com previsão de cerca de 122 mil veículos, um aumento de 18,8% em relação a 2025. O maior volume diário está previsto para a sexta-feira (30), com aproximadamente 29 mil veículos circulando pela via, de acordo com as concessionárias.

Horários de pico

Para quem vai pegar a estrada, os horários de maior concentração de tráfego exigem atenção. Veja abaixo:

- Na Rota do Atlântico, os picos se concentram na sexta-feira (30) às 6h. No sábado (31), o movimento mais intenso ocorre das 6h às 7h. No domingo (1º), o fluxo fica acentuado no período das 9h às 18h, alcançando o pico às 16h. Na segunda-feira (2) de retorno, o tráfego é mais pesado das 9h às 17h, com pico às 11h. Na terça-feira (3), o horário de maior movimento volta a ser às 6h.

- Na Rota dos Coqueiros, a previsão é de que cerca de 54 mil veículos utilizem a via. O número corresponde a um aumento de 20,8% em comparação ao ano anterior. O maior movimento na rodovia deve se concentrar na segunda-feira (2), com cerca de 14 mil veículos.

- Nesse trecho, os principais horários de pico serão na sexta-feira (30), às 17h; no sábado (31), com intensificação das 15h às 18h, e pico às 16h; no domingo (1º), com maior concentração 14h às 17h, e ápice às 16h; na segunda-feira (2), com fluxo pesado das 10h às 17h, e pico às 15h; e, por fim, na terça-feira (3), entre as 16h e 18h.

Orientações

Nas praças de pedágio, a recomendação é priorizar as pistas automáticas e utilizar TAGs para pagamento, o que agiliza a passagem e reduz filas.

"Para quem optar por outras formas de pagamento, a orientação é conferir previamente a tarifa e deixar o dinheiro ou cartão preparado antes de chegar à cabine", informaram as concessionárias.

Antes de pegar a estrada, é indispensável realizar uma vistoria preventiva no veículo, checando itens como pneus, freios, iluminação e níveis de óleo e água. Também é preciso garantir o uso do cinto de segurança por todos os ocupantes e o respeito aos limites de velocidade.

Em situações de emergência, pane mecânica ou necessidade de atendimento médico, os usuários contam com assistência gratuita 24 horas nas rodovias. O serviço pode ser acionado pelos telefones 0800 031 0009 (Rota do Atlântico) e 0800 281 0281 (Rota dos Coqueiros).



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